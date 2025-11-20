Відео
Україна
Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE
Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

20 листопада 2025 р. 17:59

17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025
19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

17:00 Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

13:07 Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2025
17:46 Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, дипломат Володимир Пузирко та нардеп Анатолій Бурміч.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з американською делегацією. Попереду очікується ще одна зустріч у ширшому форматі.

Крім того, вони прокоментують американський "мирний план", який у Києві маж представити делегація США.

Нагадаємо, 20 листопада Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США, які прибули з Пентагону.

А 19 листопада спецпредставник лідера США Стів Віткофф планував зустріч із Зеленським у Туреччині, аби обговорити мирний план. Однак переговорів не відбулося.

