Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв, дипломат Володимир Пузирко та нардеп Анатолій Бурміч.

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з американською делегацією. Попереду очікується ще одна зустріч у ширшому форматі.

Крім того, вони прокоментують американський "мирний план", який у Києві маж представити делегація США.

Нагадаємо, 20 листопада Зеленський зустрівся з представниками адміністрації США, які прибули з Пентагону.

А 19 листопада спецпредставник лідера США Стів Віткофф планував зустріч із Зеленським у Туреччині, аби обговорити мирний план. Однак переговорів не відбулося.