Україна
Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція
Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

20 листопада 2025 р. 17:15

Архів
17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

17:00 Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

13:07 Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

17:46 Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас зробила нову заяву щодо війни в Україні. Це сталося після її зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС.

Відеотрансляцію заяви дивіться на Новини.LIVE.

Кая Каллас із заявою щодо України

Європейський Союз і надалі підтримує всі кроки, спрямовані на встановлення справедливого та тривалого миру в Україні. 

При цьому, реалізація будь-якого мирного плану неможлива без активної участі як українців, так і європейців.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі працюватиме над пошуком потенційних шляхів завершення війни в Україні. Американська дипломатія розглядатиме різні варіанти врегулювання та братиме до уваги позиції всіх учасників конфлікту.

Видання Politico 19 листопада написало, що в Білому домі розраховують узгодити "мирний план" щодо України вже до кінця цього місяця.

17:19 У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

17:12 Супермаркети переписали ціни на яйця — скільки коштує десяток

17:07 Зеленський провів зустріч з делегацією Пентагону — ЗМІ

17:06 Невідома доля 20 людей — яка ситуація в Тернополі

16:48 В Одесі оголосили штормове попередження — чого очікувати

16:46 Триває розбір завалів у Тернополі — фото

16:33 Донька експрезидента ПАР вербувала африканців воювати на боці РФ

16:32 Право на власність — кому належить неприватизована квартира

16:32 USB-порт на роутері — що підключати категорично не можна

17:19 У Дніпрі пролунали потужні вибухи — що відомо

17:12 Супермаркети переписали ціни на яйця — скільки коштує десяток

17:07 Зеленський провів зустріч з делегацією Пентагону — ЗМІ

17:06 Невідома доля 20 людей — яка ситуація в Тернополі

16:48 В Одесі оголосили штормове попередження — чого очікувати

16:46 Триває розбір завалів у Тернополі — фото

16:33 Донька експрезидента ПАР вербувала африканців воювати на боці РФ

16:32 Право на власність — кому належить неприватизована квартира

16:32 USB-порт на роутері — що підключати категорично не можна

16:18 Умєров повернувся до України — деталі

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

17:50 Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE
20 листопада 2025 р. 13:17

Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

20 листопада 2025 р. 13:17
США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE
20 листопада 2025 р. 08:00

США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025 р. 08:00
Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

19 листопада 2025 р. 19:00
Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE
19 листопада 2025 р. 17:50

Росіяни масовано обстріляли Тернопіль — ефір Вечір.LIVE

19 листопада 2025 р. 17:50
Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір
19 листопада 2025 р. 17:00

Переговори Зеленського та Ердогана у Туреччині — прямий ефір

19 листопада 2025 р. 17:00
Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE
19 листопада 2025 р. 13:07

Зеленський проведе перемовини з Ердоганом — ефір День.LIVE

19 листопада 2025 р. 13:07
Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE
19 листопада 2025 р. 08:00

Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025 р. 08:00
Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE
18 листопада 2025 р. 17:46

Іспанія готує масштабну допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

18 листопада 2025 р. 17:46

