Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас зробила нову заяву щодо війни в Україні. Це сталося після її зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС.

Кая Каллас із заявою щодо України

Європейський Союз і надалі підтримує всі кроки, спрямовані на встановлення справедливого та тривалого миру в Україні.

При цьому, реалізація будь-якого мирного плану неможлива без активної участі як українців, так і європейців.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі працюватиме над пошуком потенційних шляхів завершення війни в Україні. Американська дипломатія розглядатиме різні варіанти врегулювання та братиме до уваги позиції всіх учасників конфлікту.

Видання Politico 19 листопада написало, що в Білому домі розраховують узгодити "мирний план" щодо України вже до кінця цього місяця.