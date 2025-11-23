Відео
Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

23 листопада 2025 р. 12:00

У неділю, 23 листопада, у Женеві (Швейцарія) Україна проведе консультації зі Сполученими Штатами Америки щодо закінчення повномасштабної війни. У перемовинах також візьмуть участь представники Франції, Італії, Німеччини та ЄС.

Пряму трансляцію дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Переговори у Женеві — трансляція та деталі

У неділю, 23 листопада, у Женеві відбудуться переговори між Україною та США щодо закінчення повномасштабної війни Росії. У зустрічі також візьмуть участь представники Франції, Італії, Німеччини та ЄС. 

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у Швейцарії розпочинаються консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Як відомо, представники ЄС готують контрпропозицію до "мирного плану" Трампа.

Європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб вона пом'якшила свою пропозицію про передачу Росії територій Донбасу. Вони хочуть, щоб будь-яке перемир'я базувалося на принципі замороження конфлікту на поточній "лінії зіткнення", але лише для початку переговорів, а не остаточного врегулювання. 

Зокрема, європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю над ключовими стратегічними об'єктами без обмежень для української армії.

Раніше ми інформували, що представники Європейського Союзу планують представити у Женеві контрпропозицію на "мирний план" Трампа.

Також ми повідомляли, хто представлятиме США у Женеві під час обговорення "мирного плану" Трампа.

12:32 Чи має сенс заряджати сучасні смартфони за правилом "20-80"

12:20 Повістки поштою — коли можливе кримінальне провадження

12:16 Кораблі РФ рідше виходять у Чорне море щільними групами — чому

12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

11:35 Українці можуть платити за газ менше на 1000 грн — як заощадити

11:34 Удар по "Орлівці" — як тепер виїхати через Одещину до Румунії

11:32 Представники ЄС готують контрпропозицію до мирного плану Трампа

11:00 Робота в Польщі — у яких воєводствах найбільше платять

10:51 Одеські послуги у світі — які країни принесли області мільйони

10:50 Оренда квартири — чи може винаймач відсудити житло у власника

10:44 Зеленський заявив про важливість перемовин на тлі посилення атак

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

