Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

У неділю, 23 листопада, у Женеві (Швейцарія) Україна проведе консультації зі Сполученими Штатами Америки щодо закінчення повномасштабної війни. У перемовинах також візьмуть участь представники Франції, Італії, Німеччини та ЄС.

Переговори у Женеві — трансляція та деталі

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомляв, що у Швейцарії розпочинаються консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Як відомо, представники ЄС готують контрпропозицію до "мирного плану" Трампа.

Європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб вона пом'якшила свою пропозицію про передачу Росії територій Донбасу. Вони хочуть, щоб будь-яке перемир'я базувалося на принципі замороження конфлікту на поточній "лінії зіткнення", але лише для початку переговорів, а не остаточного врегулювання.

Зокрема, європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю над ключовими стратегічними об'єктами без обмежень для української армії.

Раніше ми інформували, що представники Європейського Союзу планують представити у Женеві контрпропозицію на "мирний план" Трампа.

Також ми повідомляли, хто представлятиме США у Женеві під час обговорення "мирного плану" Трампа.