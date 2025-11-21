Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

В Україні мільйони внутрішньо переміщених осіб продовжують жити в режимі невизначеності: вони залишили домівки через війну. Але замість стабільної державної підтримки часто стикаються з бюрократією, затримками та технічними збоями.

Про це йдеться у новому випуску журналістських рослідувань "Наша справа" на Новини.LIVE о 21:00.

Про що новий випуск проєкту "Наша справа"

Журналістка Марія Гураль розбирає, як працюють основні програми допомоги — від соціальних виплат до програм допомоги з житлом для переселенців. Та чому багатьом переселенцям так і не вдається ними скористатися.

Зокрема, які виплати можуть отримати ВПО, як працює програма "єОселя", програма оренди, соціальне та тимчасове житло. Та чому втрачаються документи ВПО і чи може держава побудувати систему, яка справді працює для тих, хто втратив дім.

Адвокат Сергій Старенький наголошує, що людині, яка не має або юридичної освіти та яка не має куди звернутися за консультацією, доволі складно розібратися в цьому.

"Це якраз проблема соціального супроводу, якого не існує, тому що немає якісної оцінки потреб ВПО", — зазначила ексміністерка соцполітики України Оксана Жолнович (липень 2022 — липень 2025).

"Я чекаю місяць, чекаю два, а потім виявляю, що мої документи загубили", — цитує ВПО Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми евакуюємо людей... А далі, наче держави нема: ніхто не приходить, ніхто не каже, що станеться далі", — каже адвокат із досвідом роботи з ВПО Ярослав Куц.

У випуску також дивіться реальні історії переселенців з Бахмута та Маріуполя, які розповідають про свою боротьбу з системою.

Нагадаємо, нещодавно голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що Україні вже варто змінити підтримку ВПО.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроєкт щодо виселення українців із тимчасового житла.