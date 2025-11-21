Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа" arrow
Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

21 листопада 2025 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Text

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025
Text

17:59 Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

Text

13:17 Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025
Text

19:00 Куди КМДА витрачає кошти — ефір Київський час

Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Text

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

В Україні мільйони внутрішньо переміщених осіб продовжують жити в режимі невизначеності: вони залишили домівки через війну. Але замість стабільної державної підтримки часто стикаються з бюрократією, затримками та технічними збоями.

Про це йдеться у новому випуску журналістських рослідувань "Наша справа" на Новини.LIVE о 21:00. 

Про що новий випуск проєкту "Наша справа"

Журналістка Марія Гураль розбирає, як працюють основні програми допомоги — від соціальних виплат до програм допомоги з житлом для переселенців. Та чому багатьом переселенцям так і не вдається ними скористатися.

Зокрема, які виплати можуть отримати ВПО, як працює програма "єОселя", програма оренди, соціальне та тимчасове житло. Та чому втрачаються документи ВПО і чи може держава побудувати систему, яка справді працює для тих, хто втратив дім.

Адвокат Сергій Старенький наголошує, що людині, яка не має або юридичної освіти та яка не має куди звернутися за консультацією, доволі складно розібратися в цьому.

"Це якраз проблема соціального супроводу, якого не існує, тому що немає якісної оцінки потреб ВПО", — зазначила ексміністерка соцполітики України Оксана Жолнович (липень 2022 — липень 2025).

"Я чекаю місяць, чекаю два, а потім виявляю, що мої документи загубили", — цитує ВПО Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми евакуюємо людей... А далі, наче держави нема: ніхто не приходить, ніхто не каже, що станеться далі", — каже адвокат із досвідом роботи з ВПО Ярослав Куц.

У випуску також дивіться реальні історії переселенців з Бахмута та Маріуполя, які розповідають про свою боротьбу з системою.

Нагадаємо, нещодавно голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що Україні вже варто змінити підтримку ВПО.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроєкт щодо виселення українців із тимчасового житла.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:55 Як у вас можуть відібрати квартиру за неявку до ТЦК

21:54 Джошуа підтвердив, що тренувався з командою Усика

21:47 Харків у пітьмі — графіки відключень світла на завтра

Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

21:17 Чому в регіонах вимикають світло по-різному — пояснення Міненерго

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:07 У Дніпрі провели форум про життя громад поруч із фронтом

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

20:50 Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви — що обговорили

20:46 Графіки відключень світла в Одесі — яка ситуація буде завтра

20:32 Шахраї використовують ПриватБанк — як обдурюють клієнтів

21:55 Як у вас можуть відібрати квартиру за неявку до ТЦК

21:54 Джошуа підтвердив, що тренувався з командою Усика

21:47 Харків у пітьмі — графіки відключень світла на завтра

21:17 Чому в регіонах вимикають світло по-різному — пояснення Міненерго

21:07 У Дніпрі провели форум про життя громад поруч із фронтом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:50 Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви — що обговорили

20:46 Графіки відключень світла в Одесі — яка ситуація буде завтра

20:32 Шахраї використовують ПриватБанк — як обдурюють клієнтів

20:30 Свириденко провела термінову нараду щодо стабілізації енергетики

20:21 Комуналка та продаж ялинок — що зміниться у Львові з 1 грудня

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

Text

21:40 Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Text

21:00 Що не так в Україні з допомогою ВПО — розслідування "Наша справа"

Text

18:06 Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

Корупційні скандали і блокування Ради — інтерв'ю з Гетьманцевим

21 листопада 2025 р. 21:40
Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву українцям — ефір Вечір.LIVE

21 листопада 2025 р. 18:06
Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

Що передбачає мирний план США для України — ефір День.LIVE

21 листопада 2025 р. 13:09
Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

Україна та США детально обговорюють мирний план — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2025 р. 08:00
Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зустрівся з делегацією Пентагону — ефір Вечір.LIVE

20 листопада 2025 р. 17:59
Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

Каллас зробила важливу заяву щодо України — трансляція

20 листопада 2025 р. 17:15
Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

Україна отримає від Німеччини нові ракети — ефір День.LIVE

20 листопада 2025 р. 13:17
США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

США передали Україні новий "мирний план" — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації