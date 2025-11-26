Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Дональдом Трампом уже 27 листопада, у День подяки, щоб фіналізувати умови можливої мирної угоди. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Київ прагне якнайшвидше перейти до вирішального етапу перемовин.

Запрошені гості:

журналіст Сергій Ауслендер;

народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

лікар-психіатр, психотерапевт Євген Скрипник;

СЕО маркетингової агенції Webpromo Юрій Копишинський;

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Нагадаємо, що Дональд Трамп сказав, коли чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні. Стало відомо, що до кремлівського диктатора Володимира Путіна незабаром на зустріч вирушить угорський політик.

Окремо президент Франції Еммануель Макрон сказав, яким буде наступний крок після підписання мирного договору.