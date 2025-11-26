Відео
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

26 листопада 2025 р. 18:00

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Дональдом Трампом уже 27 листопада, у День подяки, щоб фіналізувати умови можливої мирної угоди. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Київ прагне якнайшвидше перейти до вирішального етапу перемовин.

Про це ви почуєте в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 26 листопада

Запрошені гості:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
  • лікар-психіатр, психотерапевт Євген Скрипник;
  • СЕО маркетингової агенції  Webpromo Юрій Копишинський;
  • депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко.

Нагадаємо, що Дональд Трамп сказав, коли чекатиме на Володимира Зеленського у Вашингтоні. Стало відомо, що до кремлівського диктатора Володимира Путіна незабаром на зустріч вирушить угорський політик

Окремо президент Франції Еммануель Макрон сказав, яким буде наступний крок після підписання мирного договору.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

