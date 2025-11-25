Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

У ніч на 25 листопада Київ пережив масштабну ракетно-дронову атаку. По столиці одночасно били дрони-камікадзе, крилаті ракети "Калібр", балістичні ракети і ракети типу "Кинжал". Удар був спрямований саме на Київ, без розпорошення по інших регіонах. Відомо про постраждалих та щонайменше сімох загиблих, адже через обстріл пошкоджено житлові будинки. Рятувальники досі розбирають завали.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE з 13:00 до 16:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 25 листопада

Запрошені гості:

Олег Саакян, політолог;

Павло Петров, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;

Валерій Романенко, авіаційний експерт;

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Ростислав Карандєєв, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України у 2023–2024 роках;

Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;

Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.

Нагадаємо, кореспонденти Новини.LIVE показали фото наслідків масованої атаки Росії по Києву в ніч проти 25 листопада.

Також російські війська атакували в Одеській області портову інфраструктуру. Відомо про наслідки. Тим часом в Міненерго попередили про відключення електроенергії через атаки Росії по енергооб'єктах.