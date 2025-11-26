Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що жорстких термінів для укладення "мирної угоди" між Україною та Росією немає. За його словами, пріоритетом є припинення насильства, а не конкретні дати.

Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 26 листопада.

Гості ефіру

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук,

Сергій Ярий — командир безпілотних систем 28 ОМБр,

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА,

Сергій Соболєв — народний депутат від "Батьківщини",

Сергій Таран — політолог,

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг,

Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка від "Слуги народу",

Микола Мельник — ветеран ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що мирний план США базується на російському документі. РФ передала його американським посадовцям у жовтні.

Також відомо, що Віткофф радив Росії, як розмовляти з Трампом та як просунути свої пропозиції.