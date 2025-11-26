Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE arrow
Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

26 листопада 2025 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2025
Text

20:10 Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

Text

08:00 "Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2025
Text

17:50 План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

Text

13:43 Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

23 листопада 2025
Text

12:00 Переговори про закінчення війни у Женеві — пряма трансляція

Text

13:00 Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2025
Text

20:10 Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що жорстких термінів для укладення "мирної угоди" між Україною та Росією немає. За його словами, пріоритетом є припинення насильства, а не конкретні дати.

Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 26 листопада. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук, 
  • Сергій Ярий — командир безпілотних систем 28 ОМБр,
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА,
  • Сергій Соболєв — народний депутат від "Батьківщини",
  • Сергій Таран — політолог,
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг, 
  • Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка від "Слуги народу",
  • Микола Мельник — ветеран ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що мирний план США базується на російському документі. РФ передала його американським посадовцям у жовтні. 

Також відомо, що Віткофф радив Росії, як розмовляти з Трампом та як просунути свої пропозиції. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:05 Українці по-новому проходитимуть прикордонний контроль — деталі

13:00 Виплати родинам загиблих добровольців — як отримати 15 млн грн

Text

13:00 Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

12:49 Генштаб відреагував на заяви про "оточення" ЗСУ під Гуляйполем

12:44 Спочатку на авто, потім пішки — схема втечі на Одещині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:35 Мирний план США базується на російському документі, — Reuters

12:24 Уродженець Києва позбувся активів у "Лукойлі" на $7 млрд

12:20 Відстрочка для студентів після 30 років — юристи пояснили зміни

12:12 Пільги в транспорті — кому не потрібно платити за проїзд у грудні

12:08 На Одещині зроблять єдину портову систему — що це означає

13:05 Українці по-новому проходитимуть прикордонний контроль — деталі

13:00 Виплати родинам загиблих добровольців — як отримати 15 млн грн

12:49 Генштаб відреагував на заяви про "оточення" ЗСУ під Гуляйполем

12:44 Спочатку на авто, потім пішки — схема втечі на Одещині

12:35 Мирний план США базується на російському документі, — Reuters

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Уродженець Києва позбувся активів у "Лукойлі" на $7 млрд

12:20 Відстрочка для студентів після 30 років — юристи пояснили зміни

12:12 Пільги в транспорті — кому не потрібно платити за проїзд у грудні

12:08 На Одещині зроблять єдину портову систему — що це означає

12:03 У Путіна відреагували на злив у ЗМІ розмови Ушакова і Віткоффа

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

Text

13:00 Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

25 листопада
Text

20:10 Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025 р. 08:00
Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

25 листопада 2025 р. 20:10
В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

25 листопада 2025 р. 18:17
Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

25 листопада 2025 р. 13:24
"Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE

"Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2025 р. 08:00
План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

План Трампа змінився під час перемовин в Женеві — ефір Вечір.LIVE

24 листопада 2025 р. 17:50
Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

Заява України та США після переговорів у Женеві — ефір День.LIVE

24 листопада 2025 р. 13:43
Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

Переговори у Женеві та їх перші результати — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації