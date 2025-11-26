Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що жорстких термінів для укладення "мирної угоди" між Україною та Росією немає. За його словами, пріоритетом є припинення насильства, а не конкретні дати.
Про це поговорять експерти в ефірі День.LIVE 26 листопада.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Андрій Ковальов — кандидат політичних наук,
- Сергій Ярий — командир безпілотних систем 28 ОМБр,
- Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОДА,
- Сергій Соболєв — народний депутат від "Батьківщини",
- Сергій Таран — політолог,
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг,
- Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка від "Слуги народу",
- Микола Мельник — ветеран ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що мирний план США базується на російському документі. РФ передала його американським посадовцям у жовтні.
Також відомо, що Віткофф радив Росії, як розмовляти з Трампом та як просунути свої пропозиції.