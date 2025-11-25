Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Мер Харкова Ігор Терехов дав велике інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та виклики, що постали перед містом.

Про це та інше Ігор Терехов розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Міський голова Харкова розповість про:

роботу підземних шкіл;

відбудову;

програми, які запровадили для підтримки населення;

бізнес в умовах війни;

скасовані місцеві податки і збори для бізнесу;

безплатний проїзд;

Асоціацію прифронтових міст та громад України;

пріоритет Харкова.

