Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

25 листопада 2025 р. 20:10

Мер Харкова Ігор Терехов дав велике інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та виклики, що постали перед містом.

Про це та інше Ігор Терехов розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Інтервʼю Ігоря Терехова

Міський голова Харкова розповість про:

  • роботу підземних шкіл;
  • відбудову;
  • програми, які запровадили для підтримки населення;
  • бізнес в умовах війни;
  • скасовані місцеві податки і збори для бізнесу;
  • безплатний проїзд;
  • Асоціацію прифронтових міст та громад України;
  • пріоритет Харкова.

Нагадаємо, Терехов повідомив, що весь медичний сектор Харкова зазнав руйнувань внаслідок російських обстрілів. Це поставило під загрозу стабільність роботи лікарень та поліклінік.

Раніше міський голова Харкова висловився про мирні ініціативи, які стали для українців джерелом надії та хвилювання.

