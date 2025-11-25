В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народна депутатка Вікторія Гриб, генерал-лейтенант Ігор Романенко, речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, авіаційний експерт Костянтин Криволап та російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що до Абу-Дабі прибув міністр армії США Ден Дрісколл для проведення переговорів із начальником ГУР Кирилом Будановим, а також з російською делегацією.

За інформацією, отриманою від осіб, наближених до справи, переговори між Дрісколлом та представниками Росії стартували в ніч на 24 листопада. Імена російських делегатів у публікації не вказані.

Ці переговори проходять на тлі попередніх консультацій між США, Україною та європейськими країнами у Женеві.

Нагадаємо, 25 листопада стартувала Коаліція охочих, яку очолюють премʼєр Великої Британії Кір Стармер та лідер Франції Еммануель Макрон. Головна тема — мирний план для завершення війни в Україні.

Раніше у Росії натякнули, що Москва може мати претензії на зміст мирного плану.