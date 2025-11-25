Відео
Україна
В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE
В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

25 листопада 2025 р. 18:17

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали народна депутатка Вікторія Гриб, генерал-лейтенант Ігор Романенко, речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, авіаційний експерт Костянтин Криволап та російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що до Абу-Дабі прибув міністр армії США Ден Дрісколл для проведення переговорів із начальником ГУР Кирилом Будановим, а також з російською делегацією.

За інформацією, отриманою від осіб, наближених до справи, переговори між Дрісколлом та представниками Росії стартували в ніч на 24 листопада. Імена російських делегатів у публікації не вказані.

Ці переговори проходять на тлі попередніх консультацій між США, Україною та європейськими країнами у Женеві.

Нагадаємо, 25 листопада стартувала Коаліція охочих, яку очолюють премʼєр Великої Британії Кір Стармер та лідер Франції Еммануель Макрон. Головна тема — мирний план для завершення війни в Україні.

Раніше у Росії натякнули, що Москва може мати претензії на зміст мирного плану.

