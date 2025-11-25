Відео
Україна
Відео

Головна arrow Відео arrow "Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE
"Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE

"Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2025 р. 08:00

Text

Text

США скоротили свій мирний план, аби якнайшвидше досягти припинення вогню в Україні. В угоді тимчасово виключили спірні пункти, зокрема, територіальні питання.

Про це поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 25 листопада. 

Про що ефір

Bloomberg повідомляв, що США скоротили свій мирний план з метою якнайшвидшого досягнення припинення вогню, тимчасово виключивши спірні пункти, такі як територіальні питання, які будуть обговорюватися на особистій зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

При цьому членство України в НАТО залишається можливістю як гарантія безпеки. Найбільш суттєвою зміною стало вилучення пункту про використання 100 млрд доларів заморожених російських активів.

Гості ефіру 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон",
  • Микита Клименко — учений секретар Іституту проблем штучного інтелекту,
  • Андрій Миселюк — політолог,
  • Олег Устенко — економіст, радник президента у 2019-му у 2024-му рр.,
  • Іван Тимочко — військовий експерт,
  • Петро Олещук — політолог,
  • Людмила Денісова — правозахисниця,
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник,
  • Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору.  

Нагадаємо, після переговорів з українською делегацією у Женеві мирний план США скоротили та значно змінили. Було враховано більшість зауважень з боку України. 

Пізніше Зеленський оцінив новий мирний план і підбив підсумки переговорів. За його словами, команда працює над узгодженням фінального документа, зберігаючи швидкий темп консультацій.

Text

