"Мирний план" Трампа скоротили — ефір Ранок.LIVE

США скоротили свій мирний план, аби якнайшвидше досягти припинення вогню в Україні. В угоді тимчасово виключили спірні пункти, зокрема, територіальні питання.

Bloomberg повідомляв, що США скоротили свій мирний план з метою якнайшвидшого досягнення припинення вогню, тимчасово виключивши спірні пункти, такі як територіальні питання, які будуть обговорюватися на особистій зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

При цьому членство України в НАТО залишається можливістю як гарантія безпеки. Найбільш суттєвою зміною стало вилучення пункту про використання 100 млрд доларів заморожених російських активів.

Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон",

Микита Клименко — учений секретар Іституту проблем штучного інтелекту,

Андрій Миселюк — політолог,

Олег Устенко — економіст, радник президента у 2019-му у 2024-му рр.,

Іван Тимочко — військовий експерт,

Петро Олещук — політолог,

Людмила Денісова — правозахисниця,

Роман Єделєв — юрист-міжнародник,

Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору.

Нагадаємо, після переговорів з українською делегацією у Женеві мирний план США скоротили та значно змінили. Було враховано більшість зауважень з боку України.

Пізніше Зеленський оцінив новий мирний план і підбив підсумки переговорів. За його словами, команда працює над узгодженням фінального документа, зберігаючи швидкий темп консультацій.