ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

Європейський парламент офіційно схвалив створення EDIP — першої в історії Євросоюзу "Європейської програми оборонної промисловості". Документ ухвалили 457 голосами "за".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 27 листопада.

Про що ефір

Як стало відомо з повідомлення, частина бюджету цієї програми, а саме 300 мільйонів євро, буде спрямована на підтримку оборонно-промислового комплексу України. Документ отримав підтримку більшості депутатів: його ухвалили 457 голосами "за", тоді як 148 були "проти", а 33 — утрималися.

Тепер для повного впровадження закону необхідне затвердження на рівні національних парламентів країн-членів ЄС.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Мамука Мамулашвілі — командир добровольчого батальйону "Грузинський батальйон",

Тібор Томпа — голова угорської громади,

Сергій Нагорняк — народний депутат від "Слуги народу",

Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем,

Богдан Попов — експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна",

Марина Аверіна — речниця ДСНС в Одеській області,

Дмитро Плетенчук — речник Військово-морських сил,

Євгеній Семеняка — експерт з легалізації іноземців у Польщі,

Олексій Якубін — кандидат політичних наук.

Нагадаємо, раніше Кір Стармер заявив, що Британія та ЄС готові фінансувати Україну. На це спрямують кошти із заморожених активів РФ.

Також ми писали, що Урсула фон дер Ляєн окреслила умови миру для України. В ЄС не допускають будь-яких поступок, які могли б створити ризики для майбутнього континенту.