Україна
Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE
Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

28 листопада 2025 р. 21:06

Голова комітету ВР щодо фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дасть експертні відповіді на низку важливих питань. Зокрема, разом із гостем обговоримо підтримку внутрішньо переміщених осіб, збільшення зарплат та проблему корупції.

Подивитися інтервʼю з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Серед тем інтервʼю:

  • Як війна гальмує ринок праці;
  • Чи можуть жінки працювати у "чоловічих" професіях;
  • Яким є розмір збитків від війни;
  • Як детінізація підвищить зарплати та пенсії;
  • Як пройшли обшуки у Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Гетманцев заявив, що готельний бізнес України досі лишається в тіні. Наразі фіксується все більше подрібнення на ФОПів 

А також Гетманцев розповідав, що в Україні збільшився нелегальний ринок тютюну до 16%.

Новини з відео

21:21 Скільки має коштувати якісне вино в Україні — ціни у 2025 році

Text

21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

21:01 Реброва пропонують прибрати зі збірної через зв'язок з Єрмаком

20:52 У "Слузі Народу" прокоментували відставку Єрмака

20:46 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

20:44 У Харкові чутно потужні вибухи — що відомо

20:12 Зачарує всіх — який святковий куточок створила Дженніфер Еністон

20:05 Путін та Орбан обговорили війну в Україні та будівництво АЕС

20:04 В Єврокомісії відреагували на відставку та обшуки в Єрмака

20:02 Диверсія у Польщі — у підозрюваного знайшли десятки паспортів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:35 Українців чекає багато нового — до чого готуватися у грудні 2025

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

28 листопада 2025 р. 18:24
США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

28 листопада 2025 р. 13:02
Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав завдання України для миру — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025 р. 08:00
Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

27 листопада 2025 р. 18:09
США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

27 листопада 2025 р. 13:10
ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025 р. 08:00
Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

26 листопада 2025 р. 19:00
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

26 листопада 2025 р. 18:00

