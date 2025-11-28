Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Голова комітету ВР щодо фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дасть експертні відповіді на низку важливих питань. Зокрема, разом із гостем обговоримо підтримку внутрішньо переміщених осіб, збільшення зарплат та проблему корупції.

Подивитися інтервʼю з Данилом Гетманцевим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Серед тем інтервʼю:

Як війна гальмує ринок праці;

Чи можуть жінки працювати у "чоловічих" професіях;

Яким є розмір збитків від війни;

Як детінізація підвищить зарплати та пенсії;

Як пройшли обшуки у Андрія Єрмака.

Нагадаємо, Гетманцев заявив, що готельний бізнес України досі лишається в тіні. Наразі фіксується все більше подрібнення на ФОПів

А також Гетманцев розповідав, що в Україні збільшився нелегальний ринок тютюну до 16%.