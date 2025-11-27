Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE arrow
Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

27 листопада 2025 р. 18:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025
Text

19:00 Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Text

18:00 Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2025
Text

20:10 Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 Наслідки масованого удару Росії по Києву — ефір День.LIVE

Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025
Text

19:00 Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Text

18:00 Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне виробництво перехоплювачів Octopus, що стане важливим кроком у зміцненні ППО. У Міноборони наголошують, що цей проєкт відкриває новий етап співпраці та базується на успішному досвіді застосування дронів проти "Шахедів".

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 27 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть: 

  •  військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;
  • колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

Нагадаємо, що 27 листопада делегації Міноборони України та оборонного відомства Великої Британії підписали угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus.

Раніше ми інформували, що Велика Британія визначила, які військові підрозділи направить до України.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:22 Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів мирний процес

18:15 Радянське свідоцтво про народження — коли доведеться замінити

Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

18:07 Міф про російську основу Одеси — історики розкривають правду

18:00 У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:53 Жінки в ЗСУ — Нідерланди впроваджують досвід України

17:35 Держава компенсуватиме деякі послуги для військових — що відомо

17:35 Тривають потужні бої — військовий про Покровський напрямок

17:31 Подвійні двері у хрущовках — що ховали радянські архітектори

17:28 У районі Покровська РФ залучила резерв — деталі від Сирського

18:22 Зеленський обговорив з премʼєром Нідерландів мирний процес

18:15 Радянське свідоцтво про народження — коли доведеться замінити

18:07 Міф про російську основу Одеси — історики розкривають правду

18:00 У Запоріжжі викрили схему крадіжки 17 млн грн благодійних коштів

17:53 Жінки в ЗСУ — Нідерланди впроваджують досвід України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Держава компенсуватиме деякі послуги для військових — що відомо

17:35 Тривають потужні бої — військовий про Покровський напрямок

17:31 Подвійні двері у хрущовках — що ховали радянські архітектори

17:28 У районі Покровська РФ залучила резерв — деталі від Сирського

17:24 Роками вчиняв насилля над племінницею — в Одесі затримали дядька

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

20 листопада

19:48 Осінні ціни на Новому базарі в Одесі — огляд від овочів до м'яса

06:33 Ціни на продукти знову зростуть — чи готові до цього одесити

19 листопада

22:33 Катування, страх і флешбеки — розповідь полоненого з Херсона

06:33 Курс долара цієї зими — скільки коштуватиме валюта в Україні

18 листопада

22:33 Одеський зоопарк знову у центрі скандалу — стан тварин

Text

18:09 Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

26 листопада
Text

19:00 Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Text

18:00 Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

США висунули Україні умови щодо мирної угоди — ефір День.LIVE

27 листопада 2025 р. 13:10
ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

ЄС ухвалив нову оборонну програму для України — ефір Ранок.LIVE

27 листопада 2025 р. 08:00
Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

Бюджет Києва на паузі і блекаути — ефір Київський час

26 листопада 2025 р. 19:00
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Зеленський готовий до зустрічі з Трампом — ефір Вечір.LIVE

26 листопада 2025 р. 18:00
Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

Трамп зробив заяву щодо "мирного плану" — ефір День.LIVE

26 листопада 2025 р. 13:00
Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп чекає зустріч із Зеленським та Путіним — ефір Ранок.LIVE

26 листопада 2025 р. 08:00
Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

25 листопада 2025 р. 20:10
В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

В ОАЕ стартували переговорив про мир в Україні — ефір Вечір.LIVE

25 листопада 2025 р. 18:17

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації