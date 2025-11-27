Україна та Британія підписали угоду про дрони — ефір Вечір.LIVE

Україна та Велика Британія уклали угоду про спільне виробництво перехоплювачів Octopus, що стане важливим кроком у зміцненні ППО. У Міноборони наголошують, що цей проєкт відкриває новий етап співпраці та базується на успішному досвіді застосування дронів проти "Шахедів".

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 27 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак; співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;

колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

Нагадаємо, що 27 листопада делегації Міноборони України та оборонного відомства Великої Британії підписали угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus.

Раніше ми інформували, що Велика Британія визначила, які військові підрозділи направить до України.