Головна arrow Відео arrow США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE arrow
США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

28 листопада 2025 р. 18:24

У Білому домі розглядають пропозицію щодо визнання окупованих Росією територій. Це є частиною мирної угоди, над розробкою якої зараз працюють.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір Вечір.LIVE

Спецпредставник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер, працюють над мирною угодою, яка має покласти край війні Росії проти України. Однією з частин цього документу може бути визнання контролю РФ над анексованим Кримом та окупованими територіями України. 

Крім того, триває підготовка Віткоффом та Кушнером переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, що мають відбутися в Москві.

Ці питання, а також низку інших у студії Новини.LIVE обговорять такі гості:

  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • політичний експерт, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;
  • народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів" Михайло Цимбалюк;
  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови з питань бюджету Іван Крулько;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • віцепрем'єр-міністр 2014-2019 рр. Вʼячеслав Кириленко.

Нагадаємо, повідомлення, що США можуть визнати за Росією право на окуповані українські території, з'явилося в британському виданні The Telegraph. Водночас повний текст документа наразі засекречений.

Також президент Володимир Зеленський анонсував черговий етап переговорів зі США та розповів, хто візьме в них участь з боку України.

