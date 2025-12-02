Зеленський заявив про 20 пунктів мирного плану — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі у "мирному плані" є 20 пунктів, які обговорювали із делегацією США. Він чекає сигналів від американців після зустрічі в Росії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Михайло Цимбалюк — народний депутат від "Батьківщини";

Тарас Загородній — керуючий партнер Національної антикризової групи;

Ярослав Гончар — голова ГО "Аеророзвідка", підполковник;

Олексій Гончаренко — народний депутат від "Європейської Солідарності";

Ігор Айзенберг — професор Манхеттенського університету в Нью-Йорку;

Дмитрро Соломчук — народний депутат від "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, скільки пунктів містить новий мирний план. За його словами, оновлена версія документа буде коротшою за попередній варіант.

Крім того, президент заявив, що чекає сигналів від США після переговорів американської делегації з Росією. Відповідно до цього буде реакція.