Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція
Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

02 грудня 2025 р. 16:45

У вівторок, 2 грудня, у столиці Ірландії, Дубліні, відбулася спільна пресконференція Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна. Лідери обговорили ключові питання двосторонньої співпраці та перспективи підтримки України на міжнародній арені.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського та Мартіна

Зустріч стала важливим сигналом зміцнення відносин між Києвом та Дубліном, зокрема у сфері безпеки та дипломатії.

Сторони домовилися про активізацію спільних кроків у протидії сучасним викликам, які стоять перед Європою.

Нагадаємо, що сьогодні  Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Ірландії Кетрін Конноллі в Дубліні

До цього подружжя Зеленських прибуло до Дубліна. Їх зустрів прем'єр Ірландії.

Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

02 грудня 2025 р. 13:00
Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

02 грудня 2025 р. 08:00
Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

01 грудня 2025 р. 18:10
Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

01 грудня 2025 р. 13:13
Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

01 грудня 2025 р. 08:00
Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

28 листопада 2025 р. 21:06
США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

28 листопада 2025 р. 18:24
США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

США передали "мирний план" Кремлю — ефір День.LIVE

28 листопада 2025 р. 13:02

