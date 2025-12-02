Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

У вівторок, 2 грудня, у столиці Ірландії, Дубліні, відбулася спільна пресконференція Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна. Лідери обговорили ключові питання двосторонньої співпраці та перспективи підтримки України на міжнародній арені.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського та Мартіна

Зустріч стала важливим сигналом зміцнення відносин між Києвом та Дубліном, зокрема у сфері безпеки та дипломатії.

Сторони домовилися про активізацію спільних кроків у протидії сучасним викликам, які стоять перед Європою.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Ірландії Кетрін Конноллі в Дубліні.

До цього подружжя Зеленських прибуло до Дубліна. Їх зустрів прем'єр Ірландії.