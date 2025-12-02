Відео
Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

02 грудня 2025 р. 18:39

18:39 Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

18:03 Зеленський заявив про 20 пунктів мирного плану — ефір Вечір.LIVE

16:45 Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

13:00 Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2025
18:10 Зеленський зробив заяву про переговори у Парижі — ефір Вечір.LIVE

13:13 Зеленський і Макрон розпочали переговори про мир — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2025
21:06 Корупція та збільшення зарплат — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

18:24 США готують пропозицію Україні щодо території — ефір Вечір.LIVE

18:39 Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

18:03 Зеленський заявив про 20 пунктів мирного плану — ефір Вечір.LIVE

16:45 Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

13:00 Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня приїхав з першим візитом до Ірландії. Український лідер має можливість сказати промову перед парламентом цієї країни.

Трансляцію можна подивитись на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Зеленського у парламенті Ірландії

Зеленський стане першим Президентом України, який виступить у залі ірландського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він вже звертався до ірландських парламентарів по відео-зв'язку.

Також у голови держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, участь у церемонії відкриття Ірландсько-українського економічного форуму та зустріч з українською громадою.

Як ми раніше повідомляли, Зеленський разом із першою леді 2 грудня прибули з офіційним візитом в Ірландію.

Український лідер вже встиг провести зустріч зі своєю ірландською колегою Кетрін Конноллі. Вони обговорили ключові умови двосторонньої співпраці.

18:39 Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

18:03 Зеленський заявив про 20 пунктів мирного плану — ефір Вечір.LIVE

16:45 Зеленський зробив важливу заяву в Ірландії — трансляція

13:00 Зеленський прибув з візитом до Ірландії — ефір День.LIVE

08:00 Активи РФ допомагатимуть Україні оборонятися — ефір Ранок.LIVE

