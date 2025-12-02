Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

Президент України Володимир Зеленський 2 грудня приїхав з першим візитом до Ірландії. Український лідер має можливість сказати промову перед парламентом цієї країни.

Трансляцію можна подивитись на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Зеленського у парламенті Ірландії

Зеленський стане першим Президентом України, який виступить у залі ірландського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він вже звертався до ірландських парламентарів по відео-зв'язку.

Також у голови держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, участь у церемонії відкриття Ірландсько-українського економічного форуму та зустріч з українською громадою.

Як ми раніше повідомляли, Зеленський разом із першою леді 2 грудня прибули з офіційним візитом в Ірландію.

Український лідер вже встиг провести зустріч зі своєю ірландською колегою Кетрін Конноллі. Вони обговорили ключові умови двосторонньої співпраці.