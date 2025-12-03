НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир роти ударних наземних роботизованих комплексів Третьої ОШБр з позивним "Макар", директор Інституту світової політики Євген Магда, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, політолог Ігор Когут, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, нардеп Сергій Соболєв, військовий експерт Іван Тимочко та директор Центру воєнної травми Superhumans Ольга Руднєва.

Гості ефіру обговорять заяву європейських союзників по НАТО, що попри підтримку дипломатичних зусиль, вони сумніваються в їх результативності через непохитну позицію Росії.

Вони вважають нинішній момент у дипломатії критичним. У випадку, якщо мирні переговори проваляться, європейські партнери України мають чіткий "план Б". Документ полягає у різкому збільшенні підтримки України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, коли буде розглядатися питання вступу України до Альянсу.

Також український лідер Володимир Зеленський повідомив, що нова версія мирного плану США коротша за попередній варіант.