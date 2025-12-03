Відео
НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE
НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

03 грудня 2025 р. 08:00

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали командир роти ударних наземних роботизованих комплексів Третьої ОШБр з позивним "Макар", директор Інституту світової політики Євген Магда, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, політолог Ігор Когут, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, нардеп Сергій Соболєв, військовий експерт Іван Тимочко та директор Центру воєнної травми Superhumans Ольга Руднєва.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву європейських союзників по НАТО, що попри підтримку дипломатичних зусиль, вони сумніваються в їх результативності через непохитну позицію Росії.

Вони вважають нинішній момент у дипломатії критичним. У випадку, якщо мирні переговори проваляться, європейські партнери України мають чіткий "план Б". Документ полягає у різкому збільшенні підтримки України.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, коли буде розглядатися питання вступу України до Альянсу.

Також український лідер Володимир Зеленський повідомив, що нова версія мирного плану США коротша за попередній варіант.

