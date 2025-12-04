Відео
У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

04 грудня 2025 р. 08:00

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, генерал-лейтенант Ігор Романенко, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, нардепи Ніна Южаніна та Ігор Фріс, заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, кандидат економічних наук Іван Ус, експерт з міжнародних відносин Шимон Бріман та керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву генсека НАТО Марка Рютте про те, що Альянс не має запасного плану на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться, а США припинять постачання зброї.

Він назвав такий сценарій "неможливим", підкресливши послідовну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

За словами Рютте, країнам Європи разом із Канадою слід посилити свою участь у фінансуванні постачання американського озброєння для Києва в межах ініціативи PURL.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з генсеком НАТО Рютте. Вони обговорили кроки для закінчення війни в Україні.

Раніше Рютте висловився про агресивні заяви російського диктатора Володимира Путіна, який погрожував Європі війною.

08:00 Фіндопомога УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто отримає право у грудні

07:48 Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо війни

07:48 Умєров летить до США на повторну зустріч із Віткоффом

07:40 Бубка святкує 62-річчя — легенда, яка змінила легку атлетику

07:30 Штрафи в "Резерв+" — за які порушення можна розрахуватися онлайн

07:29 Стефанішина пояснила, чи є наразі підтримка України з боку США

07:15 Дають лише 60 днів — кому потрібно змінити постачальника газу

Протиповітряна оборона проти дронів —  уроки Ізраїлю та України

Протиповітряна оборона проти дронів —  уроки Ізраїлю та України

07:01 Виплата 6,5 тис. грн — що треба знати клієнтам ПриватБанку

08:00 Фіндопомога УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — хто отримає право у грудні

07:48 Стефанішина оцінила прогрес у перемовинах щодо війни

07:48 Умєров летить до США на повторну зустріч із Віткоффом

07:40 Бубка святкує 62-річчя — легенда, яка змінила легку атлетику

07:30 Штрафи в "Резерв+" — за які порушення можна розрахуватися онлайн

07:29 Стефанішина пояснила, чи є наразі підтримка України з боку США

07:15 Дають лише 60 днів — кому потрібно змінити постачальника газу

Протиповітряна оборона проти дронів —  уроки Ізраїлю та України

Протиповітряна оборона проти дронів —  уроки Ізраїлю та України

07:01 Виплата 6,5 тис. грн — що треба знати клієнтам ПриватБанку

06:54 Євросоюз внесе РФ до "чорного списку" — в чому звинувачують

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня
2 грудня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця
1 грудня

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам
28 листопада

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує
27 листопада

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції
25 листопада

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси
24 листопада

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів
22 листопада

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви
21 листопада

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

Text

