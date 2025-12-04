У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих, генерал-лейтенант Ігор Романенко, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, нардепи Ніна Южаніна та Ігор Фріс, заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, кандидат економічних наук Іван Ус, експерт з міжнародних відносин Шимон Бріман та керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву генсека НАТО Марка Рютте про те, що Альянс не має запасного плану на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться, а США припинять постачання зброї.

Він назвав такий сценарій "неможливим", підкресливши послідовну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

За словами Рютте, країнам Європи разом із Канадою слід посилити свою участь у фінансуванні постачання американського озброєння для Києва в межах ініціативи PURL.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з генсеком НАТО Рютте. Вони обговорили кроки для закінчення війни в Україні.

Раніше Рютте висловився про агресивні заяви російського диктатора Володимира Путіна, який погрожував Європі війною.