Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

У Ватикані на головній різдвяній ялинці засвітили святкову ілюмінацію, а на площі Святого Петра — відкрили традиційний вертеп. Ця подія щороку символічно започатковує різдвяний сезон у католицькому світі. Вона збирає тисячі прочан і туристів.

Атмосфера площі Святого Петра у цей вечір наповнюється музикою, молитвами та святковим настроєм. Композиції вертепу цього разу доповнили новими художніми деталями.

Нагадаємо, що у Києві на деяких станціях метро люди влаштовували вертепи та співали колядки.

