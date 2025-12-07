Відео
Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

07 грудня 2025 р. 19:30

У Ватикані на головній різдвяній ялинці засвітили святкову ілюмінацію, а на площі Святого Петра — відкрили традиційний вертеп. Ця подія щороку символічно започатковує різдвяний сезон у католицькому світі. Вона збирає тисячі прочан і туристів.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Атмосфера площі Святого Петра у цей вечір наповнюється музикою, молитвами та святковим настроєм. Композиції вертепу цього разу доповнили новими художніми деталями.

Нагадаємо, що у Києві на деяких станціях метро люди влаштовували вертепи та співали колядки.

Раніше ми також інформували — чи можуть оштрафувати господаря за новорічний декор декор будинку.

