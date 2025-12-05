ЄС готується до припинення допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

Комісар оборони ЄС Андрюс Кубілюс наголосив, що Європейський Союз має перейти від пасивного спостереження до активних дій та створити власний мирний план щодо України. За його словами, така потреба виникла після того, як Сполучені Штати разом із російською стороною підготували 28 пунктів мирних домовленостей без залучення європейських представників.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити на актуальні теми у студії Ранок.LIVE сьогодні будуть:

командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;

речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук;

Голова Комітету економістів України Андрій Новак;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;

засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик;

кандидат політичних наук Роман Кисленко;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Нагадаємо, у Маямі завершилися переговори української делегації з представниками США щодо завершення війни.

Крім того, стало відомо, що Євросоюз планує внести Росію до "чорного списку".