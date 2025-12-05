Відео
ЄС готується до припинення допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

ЄС готується до припинення допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

05 грудня 2025 р. 08:00

Комісар оборони ЄС Андрюс Кубілюс наголосив, що Європейський Союз має перейти від пасивного спостереження до активних дій та створити власний мирний план щодо України. За його словами, така потреба виникла після того, як Сполучені Штати разом із російською стороною підготували 28 пунктів мирних домовленостей без залучення європейських представників.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Говорити на актуальні теми у студії Ранок.LIVE сьогодні будуть:

  • командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон", солдат Мамука Мамулашвілі;
  • речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук;
  • Голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;
  • засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій Валерій Боровик;
  • кандидат політичних наук Роман Кисленко;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус.

Нагадаємо, у Маямі завершилися переговори української делегації з представниками США щодо завершення війни.

Крім того, стало відомо, що Євросоюз планує внести Росію до "чорного списку".

Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

04 грудня 2025 р. 18:00
Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

04 грудня 2025 р. 13:00
У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

04 грудня 2025 р. 08:00
На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

03 грудня 2025 р. 19:06
Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

03 грудня 2025 р. 17:57
Рютте виступив із заявою щодо війни в Україні — трансляція

Рютте виступив із заявою щодо війни в Україні — трансляція

03 грудня 2025 р. 17:09
Рютте розкрив, коли Україна стане членом НАТО — ефір День.LIVE

Рютте розкрив, коли Україна стане членом НАТО — ефір День.LIVE

03 грудня 2025 р. 13:05
НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

03 грудня 2025 р. 08:00

