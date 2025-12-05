Відео
Відео

Нардепка попалася на великому хабарі — ефір Вечір.LIVE

Нардепка попалася на великому хабарі — ефір Вечір.LIVE

05 грудня 2025 р. 18:01

Text

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, парламентарка разом зі своїми спільниками пропонувала за хабар сприяти накладенню санкцій Ради національної безпеки та оборони.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 5 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • підполковник, начальник 4 центру рекрутингу Сил ТРо ЗСУ Петро Авраміч;
  •  співзасновниця БФ "Артдача" Марія Какуріна;
  • експерт з геоекономіки Олег Саркіц;
  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • демограф Олександр Гладун.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про викриття злочинної групи, яку очолювала народна депутатка України. Згодом Анна Скороход підтвердила, що в її квартирі проводять обшуки.

А пізніше у НАБУ показали відео, як депутатка Анна Скороход вимагає хабар.

