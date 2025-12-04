Відео
Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

04 грудня 2025 р. 13:00

Секретар РНБО Рустем Умєров прибуде до США у четвер, 4 грудня. У планах буде повторна зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом для обговорення його зустрічі з російськими чиновниками та перспектив погодження мирного плану..

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 4 грудня

Запрошені гості:

  • Олег Саакян, політолог;
  • Павло Петров, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;
  • Валерій Романенко, авіаційний експерт;
  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Ростислав Карандєєв, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України у 2023–2024 роках;
  • Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.

Нагадаємо, тим часом до України прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Також президент Франції Еммануель Макрон звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна із закликом протистояти Росії.

