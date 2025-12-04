Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

Секретар РНБО Рустем Умєров прибуде до США у четвер, 4 грудня. У планах буде повторна зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом для обговорення його зустрічі з російськими чиновниками та перспектив погодження мирного плану..
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 4 грудня
Запрошені гості:
- Олег Саакян, політолог;
- Павло Петров, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;
- Валерій Романенко, авіаційний експерт;
- Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
- Ростислав Карандєєв, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України у 2023–2024 роках;
- Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
- Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
- Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.
Нагадаємо, тим часом до України прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Також президент Франції Еммануель Макрон звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна із закликом протистояти Росії.