Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

Секретар РНБО Рустем Умєров прибуде до США у четвер, 4 грудня. У планах буде повторна зустріч зі спецпредставником США Стівом Віткоффом для обговорення його зустрічі з російськими чиновниками та перспектив погодження мирного плану..

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 4 грудня

Запрошені гості:

Олег Саакян, політолог;

Павло Петров, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві;

Валерій Романенко, авіаційний експерт;

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Ростислав Карандєєв, виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України у 2023–2024 роках;

Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;

Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.

Нагадаємо, тим часом до України прибув президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Також президент Франції Еммануель Макрон звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна із закликом протистояти Росії.