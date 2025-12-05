США анонсували гарні новини щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що очікуються "хороші новини" щодо закінчення війни в Україні. Він додав, що це може статися уже найближчими тижнями.

Про це і не тільки дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 грудня

Запрошені гості:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад"

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Олексій Якубін, кандидат політичних наук

Денис Попович, військовий аналітик

Василь Шевченко, авіаційний експерт, виконувач обов’язків міністра транспорту та зв’язку України у 2009–2010 роках

Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

Андрій (позивний "Strateg"), лейтенант, начальник відділу рекрутингу 10-го армійського корпусу

Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка України від партії "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Нагадаємо, США оприлюднили документ оновлених стратегічних пріоритетів щодо інших країн на 2026 рік. Також стало відомо, що Америка відклала дію санкцій проти АЗС компанії "Лукойл", яка належить Росії.