Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

Під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном президент Франції Емманюель Макрон запропонував запровадити мораторій на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період. У відповідь Сі наголосив, що Китай підтримує будь-які кроки, спрямовані на якнайшвидше завершення війни.
- член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
- правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова;
- народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук.
- доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;
- начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко;
- Журналіст Камікадзе Ді.
