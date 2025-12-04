Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

Під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном президент Франції Емманюель Макрон запропонував запровадити мораторій на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період. У відповідь Сі наголосив, що Китай підтримує будь-які кроки, спрямовані на якнайшвидше завершення війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова;

народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук.

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;

начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко;

Журналіст Камікадзе Ді.

Раніше ми інформували, що Макрон закликав Китай підтримати ініціативу щодо мораторію для Росії на удари по українській енергетиці.

Також ми повідомляли, що 1 грудня Зеленський та Макрон обговорили низку важливих питань щодо повномасштабної війни Росії проти України.