Україна
Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE
Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

04 грудня 2025 р. 18:00

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

08:00 У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

3 грудня 2025
19:06 На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

17:57 Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

17:09 Рютте виступив із заявою щодо війни в Україні — трансляція

13:05 Рютте розкрив, коли Україна стане членом НАТО — ефір День.LIVE

08:00 НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2025
18:39 Виступ Зеленського в парламенті Ірландії — трансляція

18:03 Зеленський заявив про 20 пунктів мирного плану — ефір Вечір.LIVE

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

19:06 На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

17:57 Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

Під час переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном президент Франції Емманюель Макрон запропонував запровадити мораторій на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період. У відповідь Сі наголосив, що Китай підтримує будь-які кроки, спрямовані на якнайшвидше завершення війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денисова;
  • народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук.
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;
  • начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко;
  • Журналіст Камікадзе Ді.

Раніше ми інформували, що Макрон закликав Китай підтримати ініціативу щодо мораторію для Росії на удари по українській енергетиці.

Також ми повідомляли, що 1 грудня Зеленський та Макрон обговорили низку важливих питань щодо повномасштабної війни Росії проти України.

18:34 Синоптики здивували — які регіони накриють морози завтра

18:34 Київ цьогоріч не використав 30 млрд грн — Вітренко вимагає звіту

18:15 Київстар попередив про масштабне дорожчання тарифів — деталі

18:12 Туреччина не хоче відмовлятися від газу з Росії — причини

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

17:56 Депутат пояснив, чи скоротила Рада бюджет Києву

17:52 Apple мовчки позбавила iPhone 17 Pro нічного режиму знімання

17:50 Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну

17:49 Ціни шокують — вартість зелені на одеському ринку

17:38 Хто кому НАТО — Ющенко назвав найбоєздатнішу армію в Європі

18:34 Синоптики здивували — які регіони накриють морози завтра

18:34 Київ цьогоріч не використав 30 млрд грн — Вітренко вимагає звіту

18:15 Київстар попередив про масштабне дорожчання тарифів — деталі

18:12 Туреччина не хоче відмовлятися від газу з Росії — причини

17:56 Депутат пояснив, чи скоротила Рада бюджет Києву

17:52 Apple мовчки позбавила iPhone 17 Pro нічного режиму знімання

17:50 Меланія Трамп посприяла поверненню викрадених дітей в Україну

17:49 Ціни шокують — вартість зелені на одеському ринку

17:38 Хто кому НАТО — Ющенко назвав найбоєздатнішу армію в Європі

17:35 У Польщі введуть нові вимоги щодо зарплати — що зміниться

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

08:00 У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

3 грудня
19:06 На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

17:57 Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

