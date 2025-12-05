Відео
Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим
Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

05 грудня 2025 р. 21:00

Text

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про зарплати вчителям, податки, гральний ринок та відставку Андрія Єрмака.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 5 грудня.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • Підвищення зарплат вчителям;
  • Україні критично потрібні інженери й спеціалісти;
  • Які витрати в бюджеті варто було б скоротити;
  • Нардепи мають спрямовувати підвищені витрати на армію;
  • Як Україна може отримати кошти від ЄС;
  • Що спричинило відставку Єрмака;
  • Як великі бренди в Україні сплачують податки;
  • Яким буде перезавантаження грального ринку;
  • Україна втратила 20 млрд грн через тіньовий гральний ринок;
  • Яке завдання стоїть перед новим керівником митниці;
  • 90% квітів до України завозиться нелегально;
  • Коли можна очікувати результату від реформи митниці;
  • Чи достатньо одного мільярда гривень для страхування військових ризиків;
  • Як гарантувати безпеку прифронтових регіонів;
  • Розвиток України пов'язаний з євроінтеграцією.

Нещодавно Гетманцев розповів, яка мінімальна зарплата буде в українських вчителів.

Також Гетманцев повідомляв про плани щодо детінізації економіки України. 

