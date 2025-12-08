Відео
Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір
Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

08 грудня 2025 р. 14:00

7 грудня 2025
Text

19:30 Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

5 грудня 2025
Text

21:00 Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

У понеділок, 8 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з європейськими лідерами. Переговори відбуваються у столиці Великої Британії — Лондоні.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням.

Онлайн-трансляція візиту Зеленського у Лондон

Глава держави Володимир Зеленський зустрівся з очільником Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером та лідером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Європейські лідери обговорять ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України. Крім того, під час зустрічі йтиметься про перебіг переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо нової пропозиції про завершення війни в Україні. Європа планує знайти спільний план, аби тиснути на Росію. Лідери прагнуть знайти важелі, що змусять ворога припинити бойові дії в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з ким планує зустрітися Володимир Зеленський у Лондоні. Під час візиту обговорять нову мирну пропозицію США.

Також ми розповідали про те, що Президент України анонсував дипломатичний тиждень. Відбудеться низка зустрічей з європейськими посадовцями.

