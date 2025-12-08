Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

У понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський прибуде до Лондона, де зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони обговорять нову мирну пропозицію США щодо припинення російської війни проти України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 8 грудня

Запрошені гості:

Андрій Єременкo, соціолог

Іван Тимочко, військовий аналітик

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України

Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України

Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Борис Кушнірук, економіст

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги

Нагадаємо, Дональд Трамп негативно висловився про Володимира Зеленського та мирний план.

Тим часом Рустем Умєров оголосив, що українська делегація має прозвітувати Володимиру Зеленському щодо результатів роботи у США.