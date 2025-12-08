Відео
Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

08 грудня 2025 р. 13:09

13:09 Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

08:00 Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

19:30 Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

21:00 Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

18:01 Нардепка попалася на великому хабарі — ефір Вечір.LIVE

13:00 США анонсували гарні новини щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готується до припинення допомоги від США — ефір Ранок.LIVE

18:00 Макрон у КНР запропонував мораторій на удари РФ — ефір Вечір.LIVE

13:00 Умєров прибув до США для нових переговорів — ефір День.LIVE

08:00 У НАТО зробили заяву про переговори щодо війни — ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський прибуде до Лондона, де зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони обговорять нову мирну пропозицію США щодо припинення російської війни проти України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 8 грудня

Запрошені гості:

  • Андрій Єременкo, соціолог
  • Іван Тимочко, військовий аналітик
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації
  • Михайло Непран, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України
  • Олег Домбровський, полковник, речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України
  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни
  • Борис Кушнірук, економіст
  • Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги

Нагадаємо, Дональд Трамп негативно висловився про Володимира Зеленського та мирний план.

Тим часом Рустем Умєров оголосив, що українська делегація має прозвітувати Володимиру Зеленському щодо результатів роботи у США.

13:09 Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

13:09 Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

08:00 Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

19:30 Ватикан запалює ялинку на площі Святого Петра — прямий ефір

21:00 Зарплати, податки та відставка Єрмака — ефір з Гетманцевим

18:01 Нардепка попалася на великому хабарі — ефір Вечір.LIVE

