Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, прибув до Риму. Він уже зустрівся із Папою Римським Левом XIV та має заплановану зустріч та переговори із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 9 грудня

Запрошені гості:

Костянтин Матвієнко, політичний експерт

Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики Кембриджського університету

Сергій Хлань, народний депутат України VIII скликання, депутат Херсонської обласної ради

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Олександр Левченко, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (2010–2017)

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Нагадаємо, стало відомо про що Володимир Зеленський переговорив із Папою Римським Левом XIV.

Також глава держави відповів, чи має США прямий вплив на рішення України щодо здачі земель Росії.