Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

09 грудня 2025 р. 16:05

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, розпочав робочий візит до Італії. Він є фінальним етапом його європейського турне після зустрічей у Лондоні та Брюсселі.

Подивитися прямий ефір візиту Володимира Зеленського до Італії можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Візит Зеленського до Італії

У Римі в Зеленського заплановані переговори з президентом та премʼєр-міністром Італії. 

Під час зустрічей планують розглянути питання щодо чергового пакета військової допомоги, економічної підтримки, а також узгодження позиції Італії стосовно остаточного варіанту українського мирного плану, який Київ має передати США сьогодні.

Нагадаємо, 9 грудня український лідер провів приватну аудієнцію з Папою Римським Левом XIV, яка тривала близько 30 хвилин.

Згодом Зеленський повідомив, що обговорив із Папою Римським Левом ХІV повернення українських дітей, яких викрали Росія.

