Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у виборах, однак їх проведення можливе лише за умови повної безпеки громадян і внесення необхідних змін до законодавства. Він звернувся до США та європейських партнерів по допомогу з гарантуванням безпекових умов і наголосив, що за їх виконання вибори можуть відбутися вже за 60–90 днів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 10 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

підполковник, командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк;

політтехнолог Ярослав Макітра;

сімейна лікарка Віта Олещенко;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;

народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;

перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.

Нагадаємо, що нещодавно лідер США Дональд Трамп заявив, що в Україні мають відбутися вибори під час війни.

Новини.LIVE пояснювали, якими можуть бути вибори в Україні під час перемир'я.