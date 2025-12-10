Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у виборах, однак їх проведення можливе лише за умови повної безпеки громадян і внесення необхідних змін до законодавства. Він звернувся до США та європейських партнерів по допомогу з гарантуванням безпекових умов і наголосив, що за їх виконання вибори можуть відбутися вже за 60–90 днів.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 10 грудня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- підполковник, командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк;
- політтехнолог Ярослав Макітра;
- сімейна лікарка Віта Олещенко;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- політолог, експерт з міжнародних відносин Віра Константинова;
- народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
- експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
- перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Линецький.
Нагадаємо, що нещодавно лідер США Дональд Трамп заявив, що в Україні мають відбутися вибори під час війни.
Новини.LIVE пояснювали, якими можуть бути вибори в Україні під час перемир'я.