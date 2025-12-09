Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Politico заявив, що питання неможливості вступу України до НАТО існувало у міжнародній політиці задовго до приходу Володимира Путіна. Трамп натякнув, що це розуміння було сформоване ще раніше. Він згадав, що під час його зустрічі з Президентом Зеленським, український лідер нібито жорстко висловив дві вимоги: повернення Криму та членство в Альянсі. Таким чином, Трамп підтверджує, що питання членства України в НАТО є ключовим у діалозі між лідерами.

Крім того, президент США вважає, що Україна має провести вибори навіть під час війни. За його словами, воєнний стан не може слугувати приводом для відкладення.