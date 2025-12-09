Відео
Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

09 грудня 2025 р. 17:51

8 грудня 2025
Text

18:03 Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Politico заявив, що питання неможливості вступу України до НАТО існувало у міжнародній політиці задовго до приходу Володимира Путіна. Трамп натякнув, що це розуміння було сформоване ще раніше. Він згадав, що під час його зустрічі з Президентом Зеленським, український лідер нібито жорстко висловив дві вимоги: повернення Криму та членство в Альянсі. Таким чином, Трамп підтверджує, що питання членства України в НАТО є ключовим у діалозі між лідерами.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 9 грудня.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада";
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень;
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО. Таке розуміння було сформоване у міжнародній політиці ще раніше.

Крім того, президент США вважає, що Україна має провести вибори навіть під час війни. За його словами, воєнний стан не може слугувати приводом для відкладення.

