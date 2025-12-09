Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Україна завершує підготовку фінальної версії мирного плану. Цей документ відразу ж отримають Сполучені Штати Америки для ознайомлення та подальших консультацій.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 9 грудня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький;
- голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа;
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
- заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
- заступник командира 429-го окре мого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
- ексзаступник генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;
- молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;
- народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп має власне бачення щодо завершення повномасштабної війни.
Раніше Зеленський розкрив, що змінилося в оновленій версії мирного плану США.