Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Україна завершує підготовку фінальної версії мирного плану. Цей документ відразу ж отримають Сполучені Штати Америки для ознайомлення та подальших консультацій.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 9 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький;

голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

заступник командира 429-го окре мого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

ексзаступник генерального прокурора України, заслужений юрист Микола Голомша;

молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;

народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп має власне бачення щодо завершення повномасштабної війни.

Раніше Зеленський розкрив, що змінилося в оновленій версії мирного плану США.