Україна
Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

09 грудня 2025 р. 08:00

Україна завершує підготовку фінальної версії мирного плану. Цей документ відразу ж отримають Сполучені Штати Америки для ознайомлення та подальших консультацій.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 9 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький;
  • голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • заступник командира 429-го окре мого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич; 
  • ексзаступник генерального прокурора України, заслужений юрист  Микола Голомша;
  • молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;
  •    народний депутат від фракції  "Батьківщина", член  Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Білого дому Дональд Трамп має власне бачення щодо завершення повномасштабної війни.

Раніше Зеленський розкрив, що змінилося в оновленій версії мирного плану США. 

