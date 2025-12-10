Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE arrow
Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

10 грудня 2025 р. 13:14

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня 2025
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

8 грудня 2025
Text

18:03 Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

Text

13:09 Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія атакувала дамбу на Харківщині — ефір Ранок.LIVE

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня 2025
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, військовий експерт Іван Ступак, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політолог Сергій Таран, політолог Максим Несвітайлов, почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, доктор соціологічних наук Олександр Шульга та синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

У Генштабі Збройних сил Польщі повідомили, що наразі тривають переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Відомо, що рішення поки не ухвалили, але активно обговорюють.

Нагадаємо, 17 листопада український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна отримає 100 винищувачів Rafale.

Раніше глава держави повідомив, коли до України прибудуть перші літаки JAS 39 Gripen

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

13:13 Світовий банк зайшов у страховий ринок України — скуповує активи

13:13 Російські окупанти зміцнюють оборону біля заводу в Криму — чому

13:12 Потужна магнітна буря накрила Землю? Що кажуть метеорологи

13:06 Зима в країнах Азії — скільки грошей піде на місяць проживання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:58 ССО знищили пʼятьох окупантів у Донецькій області — відео

12:54 У ДБР пояснили, чому немає відео з візитами фігурантів "Мідас"

12:45 Пєсков різко висловився щодо миру в Україні та заяв Трампа

12:37 Захисна арка ЧАЕС втратила свої функції після обстрілу Росії

12:37 Тривають жорсткі бої — Сирський про ситуацію біля Покровська

13:13 Світовий банк зайшов у страховий ринок України — скуповує активи

13:13 Російські окупанти зміцнюють оборону біля заводу в Криму — чому

13:12 Потужна магнітна буря накрила Землю? Що кажуть метеорологи

13:06 Зима в країнах Азії — скільки грошей піде на місяць проживання

12:58 ССО знищили пʼятьох окупантів у Донецькій області — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:54 У ДБР пояснили, чому немає відео з візитами фігурантів "Мідас"

12:45 Пєсков різко висловився щодо миру в Україні та заяв Трампа

12:37 Захисна арка ЧАЕС втратила свої функції після обстрілу Росії

12:37 Тривають жорсткі бої — Сирський про ситуацію біля Покровська

12:31 В Одеській області піймали "футбольну команду" втікачів за кордон

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

3 грудня

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

Text

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

9 грудня
Text

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

10 грудня 2025 р. 08:00
Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

09 грудня 2025 р. 17:51
Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

09 грудня 2025 р. 16:05
Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

09 грудня 2025 р. 13:00
Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

09 грудня 2025 р. 08:00
Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

08 грудня 2025 р. 18:03
Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

08 грудня 2025 р. 14:00
Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

Зеленський має низку зустрічей у Лондоні — ефір День.LIVE

08 грудня 2025 р. 13:09

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації