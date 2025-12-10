Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, військовий експерт Іван Ступак, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політолог Сергій Таран, політолог Максим Несвітайлов, почесний голова ВГО "Правова рівність" Ярослав Захарченко, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, доктор соціологічних наук Олександр Шульга та синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

У Генштабі Збройних сил Польщі повідомили, що наразі тривають переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Відомо, що рішення поки не ухвалили, але активно обговорюють.

Нагадаємо, 17 листопада український лідер Володимир Зеленський повідомив, що країна отримає 100 винищувачів Rafale.

Раніше глава держави повідомив, коли до України прибудуть перші літаки JAS 39 Gripen.