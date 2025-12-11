Відео
Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

11 грудня 2025 р. 13:13

Text

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала європейським союзникам новий пакет пропозицій. У ньому йдеться про повернення Росії до глобальної економіки, а також використання близько 200 млрд доларів заморожених російських активів для інвестицій у відбудову України.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні теми у студії Новини.LIVE сьогодні будуть:

  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов,
  • голова ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов,
  • виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко,
  • колишній радник міністра МВС України (2014-2021 рр.) Зорян Шкіряк,
  • політолог Ігор Попов,
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський,
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин,
  •  політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна.

Нагадаємо, Україна передала США оновлену пропозицію щодо завершення війни.

А також стало відомо, що у Кремлі звернулися до Вашингтона з "додатковими умовами" для припинення бойових дій.

ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025 р. 08:00
Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

10 грудня 2025 р. 19:00
Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

10 грудня 2025 р. 17:50
Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

10 грудня 2025 р. 13:14
Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

10 грудня 2025 р. 08:00
Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

09 грудня 2025 р. 17:51
Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

09 грудня 2025 р. 16:05
Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

09 грудня 2025 р. 13:00

