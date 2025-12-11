Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала європейським союзникам новий пакет пропозицій. У ньому йдеться про повернення Росії до глобальної економіки, а також використання близько 200 млрд доларів заморожених російських активів для інвестицій у відбудову України.

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов,

голова ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов,

виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко,

колишній радник міністра МВС України (2014-2021 рр.) Зорян Шкіряк,

політолог Ігор Попов,

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський,

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин,

політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна.

Нагадаємо, Україна передала США оновлену пропозицію щодо завершення війни.

А також стало відомо, що у Кремлі звернулися до Вашингтона з "додатковими умовами" для припинення бойових дій.