Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала європейським союзникам новий пакет пропозицій. У ньому йдеться про повернення Росії до глобальної економіки, а також використання близько 200 млрд доларів заморожених російських активів для інвестицій у відбудову України.
Гості ефіру
Говорити про актуальні теми у студії Новини.LIVE сьогодні будуть:
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов,
- голова ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов,
- виконуюча обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко,
- колишній радник міністра МВС України (2014-2021 рр.) Зорян Шкіряк,
- політолог Ігор Попов,
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський,
- речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин,
- політолог, доктор політичних наук Ганна Малкіна.
Нагадаємо, Україна передала США оновлену пропозицію щодо завершення війни.
А також стало відомо, що у Кремлі звернулися до Вашингтона з "додатковими умовами" для припинення бойових дій.