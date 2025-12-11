Відео
ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025 р. 08:00

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що разом із Емманюелем Макроном та Кіром Стармером обговорить європейську координацію навколо мирного плану для України. Зустріч відбудеться на тлі підготовки оновленої української мирної ініціативи, яку президент Володимир Зеленський планує передати США.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • головний сержант розвідувального взводу 56 ОМПБР Вікторія Ковбасюк;
  • аналітик ринку природного газу Михайло Свищо;
  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 роки) Віктор Ягун;
  • політолог, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
  • голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк;
  • економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи  Олег Гетман;
  • народна депутатка від фракції "Слуга Народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • Міністр палива та енергетики (2007-2010 роки), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014 рік) Юрій Продан.

Нагадаємо, що 10 грудня Україна передала адміністрації лідера США Дональда Трампа своє бачення мирного плану.

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав пункт, який завжди є у мирних планах.

