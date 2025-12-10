Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Чи можливі вибори у Києві прямо зараз і що реально стоїть за цими розмовами? І чи готова столична інфраструктура до оновлення влади?
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київського часу" 10 грудня.
Головні теми ефіру
В ефірі "Київський час" сьогодні експерти обговорять наступні теми:
- Чи варто в Києві провести місцеві вибори через корупційні звинувачення у КМДА?;
- НАБУ і САП повідомили про нові підозри посадовцю КМДА та його спільнику;
- депутати Київради перекроїли залишки цьогорічного бюджету;
- у Києві створять резерви їжі та води на випадок нових атак РФ;
- Київ та Київщина можуть забезпечити електроенергією себе тільки на 20-25%.
Нагадаємо, 10 грудня у Києві посеред дороги утворилася величезна вирва. Причиною обвалу став вантажний автомобіль.
Також ми писали, що чиновники КМДА отримали нові підозри в рамках операції "Чисте місто". Вони хотіли привласнити земельні ділянки у столиці завдяки "туалетній схемі".