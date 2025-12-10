Відео
Україна
Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час
Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

10 грудня 2025 р. 19:00

19:00 Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

16:05 Зеленський прибув до Італії, де проведе переговори — прямий ефір

13:00 Зеленський прибув до Риму і готує заяву — ефір День.LIVE

08:00 Україна завершує підготовку мирного плану — ефір Ранок.LIVE

18:03 Вирішальні дні переговорів — ефір Вечір.LIVE

14:00 Переговори Зеленського з європейськими лідерами — прямий ефір

19:00 Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

Чи можливі вибори у Києві прямо зараз і що реально стоїть за цими розмовами? І чи готова столична інфраструктура до оновлення влади?

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київського часу" 10 грудня. 

Головні теми ефіру

В ефірі "Київський час" сьогодні експерти обговорять наступні теми:

  • Чи варто в Києві провести місцеві вибори через корупційні звинувачення у КМДА?;
  • НАБУ і САП повідомили про нові підозри посадовцю КМДА та його спільнику;
  • депутати Київради перекроїли залишки цьогорічного бюджету;
  • у Києві створять резерви їжі та води на випадок нових атак РФ;
  • Київ та Київщина можуть забезпечити електроенергією себе тільки на 20-25%.

Нагадаємо, 10 грудня у Києві посеред дороги утворилася величезна вирва. Причиною обвалу став вантажний автомобіль. 

Також ми писали, що чиновники КМДА отримали нові підозри в рамках операції "Чисте місто". Вони хотіли привласнити земельні ділянки у столиці завдяки "туалетній схемі".

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

19:45 Іспанія зупинила справу про вбивство пілота РФ, що викрав Мі-8

19:43 Поліція Ізраїлю прокоментувала заяви щодо замаху на Міндіча

19:20 Сон чи дієта — вчені назвали ключовий фактор довголіття

19:11 Вернидуб повідомив, як його випустили з України

19:10 Пропуск на кордоні з Польщею — скільки грошей треба мати в січні

19:06 На Полтавщині запровадять компенсації для бізнесу — деталі

19:05 Зеленський підписав закон про бюджет на 2026 рік

19:00 Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

18:33 Світло вимикатимуть усім — українців попередили про відключення

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

19:45 Іспанія зупинила справу про вбивство пілота РФ, що викрав Мі-8

19:43 Поліція Ізраїлю прокоментувала заяви щодо замаху на Міндіча

19:20 Сон чи дієта — вчені назвали ключовий фактор довголіття

19:11 Вернидуб повідомив, як його випустили з України

19:10 Пропуск на кордоні з Польщею — скільки грошей треба мати в січні

19:06 На Полтавщині запровадять компенсації для бізнесу — деталі

19:05 Зеленський підписав закон про бюджет на 2026 рік

18:33 Світло вимикатимуть усім — українців попередили про відключення

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

19:00 Чи можливі вибори у Києві прямо зараз — ефір Київський час

17:50 Президент дав доручення розвідці щодо РФ і КНР — ефір Вечір.LIVE

13:14 Україна та Польща обговорюють передачу літаків — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський готовий до виборів під час війни — ефір Ранок.LIVE

17:51 Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО — ефір Вечір.LIVE

