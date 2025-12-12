США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США передали Україні проєкт документа щодо гарантій безпеки, над яким Київ працюватиме, доповнюючи його власними пропозиціями. Він наголосив, що майбутня угода має бути юридично достатньо сильною, аби не повторити слабкість Будапештського меморандуму.

Нещодавно Дональд Трамп розповів, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

Раніше Володимир Зеленський обговорив з американською командою гарантії безпеки для України після закінчення повномасштабної війни.