Україна
США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США передали Україні проєкт документа щодо гарантій безпеки, над яким Київ працюватиме, доповнюючи його власними пропозиціями. Він наголосив, що майбутня угода має бути юридично достатньо сильною, аби не повторити слабкість Будапештського меморандуму.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 12 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • політолог, професор Києво-Могилянської академії наук, радник Фонду "Демініціативи" Олексій Гарань;
  • заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
  • народний депутат України від фракції "Слуга Народу", заступник Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

Нещодавно Дональд Трамп розповів, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

Раніше Володимир Зеленський обговорив з американською командою гарантії безпеки для України після закінчення повномасштабної війни.

