Відео
Україна
Головна arrow Відео arrow ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE arrow
ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

11 грудня 2025 р. 18:18

Євросоюз обговорює можливість тимчасового обходу вето Угорщини на переговорах про вступ України до блоку. Тим часом Україна працює над  економічною складовою мирного плану, яка стосується питань відбудови та інвестицій. 

Ефір Вечір.LIVE

Центральною темою є мирні перемовини. В той же час  США хочуть повернути Росію до світової економіки, і ці плани вже передали Євросоюзу.  Президент США Дональд Трамп вимагає виборів в Україні., але чи реально це під обстрілами? Регулярні відключення світла тривають, та прем'єрка Юлія Свириденко обіцяє їхнє зменшення вже цими вихідними.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Вікторія Гриб, нардепка, позафракційна;
  • Роман Балабойко, інспектор прикордонної служби по взаємодії із ЗМІ, 2-ї комендатури "Щит" бригади "Помста", сержант.

Нагадаємо, що  Україна передала США свій вариант проєкту мирного плану — цей документ є відповіддю на пропозиції Трампа. 

Раніше ми також інформували, що Коломойський зробив різку заяву щодо мирних переговорів — бізнесмен вважає, що в умовах бойових дій вони стануть катастрофою для країни.

18:26 Питання територій має вирішувати народ України — Зеленський

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

18:15 "Руські" хочуть Донбас — Зеленський прокоментував вимоги РФ

18:15 Ціни не стоятимуть на місці — які продукти подорожчають у січні

18:08 Зеленський озвучив головні умови для проведення виборів

18:00 Одеса ризикує взимку — місто не профінансувало техніку для доріг

17:57 США, Україна і ЄС обговорять мирний план Трампа — відома дата

17:41 Країни НАТО є наступною ціллю Росії — Рютте

17:35 Зарплати у Польщі — хто отримає у грудні на кілька тисяч менше

17:22 Рютте пояснив, чому НАТО неможливе без США

17:18 Одеську залізничну лікарню передадуть місту — що зміниться

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

5 грудня

18:47 Тепло з одеського ринку — як городяни підтримують військових

11:03 День Святого Миколая — чи відзначатимуть одесити свято

3 грудня

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

