ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Євросоюз обговорює можливість тимчасового обходу вето Угорщини на переговорах про вступ України до блоку. Тим часом Україна працює над економічною складовою мирного плану, яка стосується питань відбудови та інвестицій.

Ефір Вечір.LIVE

Центральною темою є мирні перемовини. В той же час США хочуть повернути Росію до світової економіки, і ці плани вже передали Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп вимагає виборів в Україні., але чи реально це під обстрілами? Регулярні відключення світла тривають, та прем'єрка Юлія Свириденко обіцяє їхнє зменшення вже цими вихідними.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Руслан Рохов, політтехнолог;

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Вікторія Гриб, нардепка, позафракційна;

Роман Балабойко, інспектор прикордонної служби по взаємодії із ЗМІ, 2-ї комендатури "Щит" бригади "Помста", сержант.

Нагадаємо, що Україна передала США свій вариант проєкту мирного плану — цей документ є відповіддю на пропозиції Трампа.

Раніше ми також інформували, що Коломойський зробив різку заяву щодо мирних переговорів — бізнесмен вважає, що в умовах бойових дій вони стануть катастрофою для країни.