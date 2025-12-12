Відео
Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

12 грудня 2025 р. 17:52

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 грудня відвідав Куп'янськ Харківської області. Разом із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським він зустрівся там із українськими бійцями.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Ефір Вечір.LIVE

Угорщина протестує проти того, що посли країн ЄС зробили можливим безстрокове замороження активів РФ. Центробанк РФ подає до російського суду позов проти бельгійського депозитарію Euroclear.  

В той же час Кільський інститут зазначив, що Україна може отримати найменшу військову допомогу з початку війни.

Окрім того, стало відомо, що "Слуга народу" обиратиме нового голову партії на зʼїзді 17 грудня.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ігор Гарбарук — міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу ", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Андрій Іллєнко — офіцер 3-го баталйьону "Свобода" 4-ої Бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"
  • Тарас Боровський — військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Володимир Фесенко — політолог;
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.

Нагадаємо, що Зеленський разом із Сирським зустрівся з бійцями ЗСУ у Куп'янську — вони привітали воїнів із Днем Сухопутних військ.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів зустріч з воїнами під час свого візиту до Куп'янську та заслухав доповідь про ситуацію в місті — зараз там триває зачистка від російських окупантів.

