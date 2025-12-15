Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Гостями Вечір.LIVE стали заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, експерт з конституційного права Богдан Бондаренко, начальник Купʼянської військової адміністрації Андрій Канашевич, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський, доктор економічних наук Андрій Длігач, доктор філософських наук Сергій Ягодзінський та волонтер Юрій Сапронов.

У Берліні 15 грудня закінчився другий раунд переговорів між Україною та США. У зустрічі з боку Америки брали участь спецпредставник президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За підсумками першого дня переговорів Віткофф заявив про "значний прогрес". Проте, переговори назвали складними, оскільки американська сторона просуває свій проєкт мирної пропозиції, що містить суперечливі питання щодо території та гарантій безпеки.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров анонсував угоду між Україною та США, яка зможе наблизити мир.

Крім того, про переговори у Берліні висловився перший заступник глава МЗС України Сергій Кислиця.