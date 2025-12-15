Відео
Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

15 грудня 2025 р. 17:58

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025
21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025
18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

13:13 Трамп зробив пропозицію ЄС щодо України та РФ — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готує нараду щодо обговорення мирного плану — ефір Ранок.LIVE

Гостями Вечір.LIVE стали заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, експерт з конституційного права Богдан Бондаренко, начальник Купʼянської військової адміністрації Андрій Канашевич, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський, доктор економічних наук Андрій Длігач, доктор філософських наук Сергій Ягодзінський та волонтер Юрій Сапронов.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

У Берліні 15 грудня закінчився другий раунд переговорів між Україною та США. У зустрічі з боку Америки брали участь спецпредставник президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За підсумками першого дня переговорів Віткофф заявив про "значний прогрес". Проте, переговори назвали складними, оскільки американська сторона просуває свій проєкт мирної пропозиції, що містить суперечливі питання щодо території та гарантій безпеки.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров анонсував угоду між Україною та США, яка зможе наблизити мир.

Крім того, про переговори у Берліні висловився перший заступник глава МЗС України Сергій Кислиця

