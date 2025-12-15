Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

У Берліні 14 грудня відбулася зустріч української делегації з представниками США. До перемовин із президентом України Володимиром Зеленським долучилися спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер.

В ефірі Ранок.LIVE 15 грудня експерти обговорять результати переговорів та можливі наслідки для України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС";

Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань;

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Оксана Савчук — народна депутатка;

Петро Олещук — політолог;

Михайло Непран — перший віцепрезидент торгово-промислової палати;

Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету;

Сергій Фурса — економіст, фінансист.

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський прибув до Берліна для обговорення мирного плану. Він заявив, що розраховував на конструктивну зустріч.

Після цього президент розкрив деталі зустрічі у Берліні. За його словами, є багато важливих деталей.