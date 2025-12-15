Відео
Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025 р. 08:00

У Берліні 14 грудня відбулася зустріч української делегації з представниками США. До перемовин із президентом України Володимиром Зеленським долучилися спецпосланець президента США Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер.

В ефірі Ранок.LIVE 15 грудня експерти обговорять результати переговорів та можливі наслідки для України. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС";
  • Богдан Ференс — експерт із міжнародних питань;
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук,  політолог, громадсько-політичний діяч;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Оксана Савчук — народна депутатка;
  • Петро Олещук — політолог;
  • Михайло Непран — перший віцепрезидент торгово-промислової палати;
  • Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист.

Нагадаємо, 14 грудня Зеленський прибув до Берліна для обговорення мирного плану. Він заявив, що розраховував на конструктивну зустріч.

Після цього президент розкрив деталі зустрічі у Берліні. За його словами, є багато важливих деталей.

08:45 Зимова тисяча — до коли потрібно її витратити

08:39 Перемовини України та США у Берліні — коли поновлять обговорення

08:25 Як ментально підготуватися до блекаутів — поради психолога

08:25 У Кличка довірили ремонт мосту компанії без конкурентів та торгів

08:20 Суркіс розкритикував автора двох переможних голів Динамо

08:10 Позбутися найближчим часом — які монети слід продати чи обміняти

08:00 Українцям виплатять по 150 тис. дол — хто отримає й умови

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

07:49 Стало відомо, хто влаштував стрілянину у Сіднеї

07:40 Як у Європі та США прикрашають головні різдвяні ялинки — відео

07:30 Чи дійсно ввели миттєве скасування броні — відповідь Мінекономіки

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

8 грудня

18:48 Життя в блекауті — як одесити адаптуються до нових умов

