Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

У понеділок, 15 грудня, у Берліні розпочався другий раунд переговорів між Україною та США. Делегації країн обговорюватимуть мирну угоду та можливість закінчення повномасштабної війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 15 грудня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков;

депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров;

заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;

заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга;

журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Єгор Брайлян;

експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський;

доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;

начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

