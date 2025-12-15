Відео
Україна
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

15 грудня 2025 р. 13:39

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

У понеділок, 15 грудня, у Берліні розпочався другий раунд переговорів між Україною та США. Делегації країн обговорюватимуть мирну угоду та можливість закінчення повномасштабної війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 15 грудня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
  • заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков;
  • депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров;
  • заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
  • заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга;
  • журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Єгор Брайлян;
  • експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський;
  • доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
  • начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Раніше ми інформували про початок другого раунду перемовин між представниками України та США в Берліні.

Також ми повідомляли про підсумки переговорів України та США 14 грудня.

