Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

У понеділок, 15 грудня, у Берліні розпочався другий раунд переговорів між Україною та США. Делегації країн обговорюватимуть мирну угоду та можливість закінчення повномасштабної війни.
- енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
- заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков;
- депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров;
- заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;
- заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" Станіслав Кочерга;
- журналіст-міжнародник, доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Єгор Брайлян;
- експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський;
- доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов;
- начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
