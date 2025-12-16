Відео
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025 р. 08:00

Переговори між Києвом та Вашингтоном щодо гарантій безпеки вийшли на фінальний етап. Журналісти західних ЗМІ повідомили, що американська делегація заявляє про те, що 90% питань наразі врегульовано, попри складне питання територіальних поступок. Президент Зеленський підтвердив, що Київ готовий розглянути відмову від вступу до НАТО в обмін на юридично обов'язкові гарантії, подібні до Статті 5 Північноатлантичного договору. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 16 грудня

Ведучі та запрошені експерти обговорять ключові події на фронті та дипломатичному треку, а також нові технологічні й безпекові виклики війни.

Далі в ефірі — оперативна ситуація на Покровському, Запорізькому та інших гарячих напрямках, спроби російських військ просування, удари по тилових цілях РФ та оцінки стану російського військового управління. Окремо говоритимуть про переговорний процес між Україною, США та європейськими партнерами, зустрічі в Берліні, можливі формати припинення вогню, гарантії безпеки та роль США й НАТО.

У студії також обговорять енергетичну ситуацію в Україні — наслідки масованих атак по енергетиці, перспективи енергетичного перемир’я, розвиток альтернативної генерації та ризики тривалих відключень світла в разі похолодання.

Окрема увага буде приділена політичним і суспільним дискусіям навколо можливих рішень щодо територій, мобілізації, виборів і міжнародно-правових аспектів мирної угоди, зокрема питанням заморожених російських активів і юридичних гарантій безпеки для України. Завершить ефір аналіз поточної ситуації на фронті та довгострокових прогнозів розвитку війни.

Запрошені гості:

  • Позивний "Макар", командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Олександр Явтушенко, радник голови Київської обласної державної адміністрації, віце-президент Всесвітньої організації переміщених осіб;
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Іван Тимочко, воєнний аналітик.

Нагадаємо, вчора, 15 грудня, закінчився черговий раунд переговорів делегацій України та США. Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план містив кілька деструктивних для України положень. Водночас глава України зміг переконати делегацію США залишити у мирному плані кілька важливих пунктівю 

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

15 грудня 2025 р. 17:58
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

15 грудня 2025 р. 13:39
Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025 р. 08:00
Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

12 грудня 2025 р. 21:00
Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

12 грудня 2025 р. 17:52
Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

12 грудня 2025 р. 13:07
США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025 р. 08:00
ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

11 грудня 2025 р. 18:18

