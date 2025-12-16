Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 16 грудня здійснив робочий візит до Нідерландів. Під час поїздки ключову увагу планують приділити питанням безпекової співпраці між двома країнами, відновленню української інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни, а також подальшому посиленню міжнародного тиску на Російську Федерацію.

Пряму трансляцію виступу дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський виступає у Нідерландах із закликом посилити безпеку України

Одним із центральних пунктів програми візиту стане виступ Володимира Зеленського перед Палатою представників і Сенатом парламенту Нідерландів, де він має окреслити актуальні потреби України та подальші кроки у взаємодії з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловлювався про пункти мирного плану, які шкодять Україні та чи вдалося їх усунути.

На початку грудня Нідерланди також оголошували про передачу пакета допомоги Україні.