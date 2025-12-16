Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція arrow
Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

16 грудня 2025 р. 12:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025
Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025
Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

17:52 Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Text

08:00 США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

11 грудня 2025
Text

18:18 ЄС готує переговори з Україною попри Угорщину — ефір Вечір.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025
Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 16 грудня здійснив робочий візит до Нідерландів. Під час поїздки ключову увагу планують приділити питанням безпекової співпраці між двома країнами, відновленню української інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни, а також подальшому посиленню міжнародного тиску на Російську Федерацію.

Пряму трансляцію виступу дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський виступає у Нідерландах із закликом посилити безпеку України

Одним із центральних пунктів програми візиту стане виступ Володимира Зеленського перед Палатою представників і Сенатом парламенту Нідерландів, де він має окреслити актуальні потреби України та подальші кроки у взаємодії з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловлювався про пункти мирного плану, які шкодять Україні та чи вдалося їх усунути. 

На початку грудня Нідерланди також оголошували про передачу пакета допомоги Україні. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:05 Тимчасове полегшення для метеозалежних — прогноз магнітних бур

13:00 Долар зламав звичний сценарій — який курс валюти на чорному ринку

12:55 Знищення підводного човна у Чорному морі — загроза для Одещини

12:39 Ціни на уран на піку через ШІ — АЕС готуються до дефіциту

12:35 Скільки треба віддати за якісну ікру — цінові орієнтири у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:34 Зеленський розповів про переговори з командою Трампа у Берліні

12:33 Утворилися затори — які КПП найзавантаженіші сьогодні

12:33 Зеленській зустрівся із президенткою Молдови — про що говорили

12:30 Україна вироблятиме дрони разом з Нідерландами

12:26 Зеленський сказав, скільки людей щомісяця втрачає РФ на війні

13:05 Тимчасове полегшення для метеозалежних — прогноз магнітних бур

13:00 Долар зламав звичний сценарій — який курс валюти на чорному ринку

12:55 Знищення підводного човна у Чорному морі — загроза для Одещини

12:39 Ціни на уран на піку через ШІ — АЕС готуються до дефіциту

12:35 Скільки треба віддати за якісну ікру — цінові орієнтири у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:34 Зеленський розповів про переговори з командою Трампа у Берліні

12:33 Утворилися затори — які КПП найзавантаженіші сьогодні

12:33 Зеленській зустрівся із президенткою Молдови — про що говорили

12:30 Україна вироблятиме дрони разом з Нідерландами

12:26 Зеленський сказав, скільки людей щомісяця втрачає РФ на війні

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

17:12 9 прихованих функцій iPhone, які варто використовувати

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

15 грудня
Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

15 грудня 2025 р. 17:58
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

15 грудня 2025 р. 13:39
Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025 р. 08:00
Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

12 грудня 2025 р. 21:00
Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

12 грудня 2025 р. 17:52
Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

Трамп висунув умову щодо переговорів з Україною — ефір День.LIVE

12 грудня 2025 р. 13:07
США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

США передали Києву проєкт щодо гарантій безпеки — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації