Україна
Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

16 грудня 2025 р. 14:42

У Гаазі у вівторок, 16 грудня, стартувала спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа. Захід відбувається після завершення дипломатичної конференції Ради Європи.

Пряму трансляцію спільного виступу дивіться на Новини.LIVE.

Пресконференція Володимира Зеленського та Діка Схофа

Під час спілкування з журналістами сторони зосередилися на питанні компенсацій Україні за збитки, спричинені російською агресією. Йдеться, зокрема, про механізми виплат, юридичну відповідальність Росії, а також подальші кроки міжнародної спільноти у цьому напрямі.

Окрему увагу приділяють правовим інструментам, які мають забезпечити відшкодування завданих Україні втрат та притягнення Росії до відповідальності на міжнародному рівні.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна розвиватиме з Нідерландами спільне виробництво дронів

Також Володимир Зеленський закликав партнерів закликати протиповітряну оборону України.

15:38 Зеленський анонсував запуск механізмів трибунала та компенсації

15:31 Зеленський відповів, чи поїде на переговори у Маямі

15:25 Квартира розміром з будинок у центрі Одеси — яка ціна

15:25 Направлення на ВЛК — як його роздрукувати

15:17 Bolt, Uber і Glovo "за" податок на OLX — що зміниться для клієнта

15:11 У закладах освіти з'явиться нова військова дисципліна — деталі

15:09 Прем'єр Нідерландів зробив важливу заяву щодо гарантій безпеки

15:06 Зеленський анонсував нову зустріч груп США та України

15:05 Скільки виплачують після народження дитини в Німеччині — суми

15:02 Як Україна змінює правила сучасної війни — аналіз експерта

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

16 грудня 2025 р. 13:17
Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

16 грудня 2025 р. 12:10
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

15 грудня 2025 р. 17:58
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

15 грудня 2025 р. 13:39
Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025 р. 08:00
Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

12 грудня 2025 р. 21:00
Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський несподівано приїхав в Куп'янськ — ефір Вечір.LIVE

12 грудня 2025 р. 17:52

