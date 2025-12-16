Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

У Гаазі у вівторок, 16 грудня, стартувала спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схофа. Захід відбувається після завершення дипломатичної конференції Ради Європи.

Під час спілкування з журналістами сторони зосередилися на питанні компенсацій Україні за збитки, спричинені російською агресією. Йдеться, зокрема, про механізми виплат, юридичну відповідальність Росії, а також подальші кроки міжнародної спільноти у цьому напрямі.

Окрему увагу приділяють правовим інструментам, які мають забезпечити відшкодування завданих Україні втрат та притягнення Росії до відповідальності на міжнародному рівні.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна розвиватиме з Нідерландами спільне виробництво дронів.

Також Володимир Зеленський закликав партнерів закликати протиповітряну оборону України.