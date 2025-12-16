Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори стали особливо інтенсивними для закінчення війни. Зокрема, із партнерами обговорюють способи, як досягти стабільного тривалого миру, а не тимчасові рішення.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 грудня

Запрошені гості:

Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008–2011)

Регіна Харченко, виконуюча обовʼязки міського голови Запоріжжя

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО"

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України

Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"

Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол

Нагадаємо, також Володимир Зеленський окреслив головні теми переговорів зі США. Окремо глава держави висловлювався про те, як можуть партнери допомогти України пережити зиму на тлі посилених атак з боку Росії.