Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори стали особливо інтенсивними для закінчення війни. Зокрема, із партнерами обговорюють способи, як досягти стабільного тривалого миру, а не тимчасові рішення.
Ефір День.LIVE 16 грудня
Запрошені гості:
- Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008–2011)
- Регіна Харченко, виконуюча обовʼязки міського голови Запоріжжя
- Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО"
- Олег Саркіц, експерт з геоекономіки
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
- Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
- Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол
Нагадаємо, також Володимир Зеленський окреслив головні теми переговорів зі США. Окремо глава держави висловлювався про те, як можуть партнери допомогти України пережити зиму на тлі посилених атак з боку Росії.