Відео
Головна arrow Відео arrow Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE arrow
Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

16 грудня 2025 р. 13:17

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори стали особливо інтенсивними для закінчення війни. Зокрема, із партнерами обговорюють способи, як досягти стабільного тривалого миру, а не тимчасові рішення.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 грудня

Запрошені гості: 

  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2008–2011)
  • Регіна Харченко, виконуюча обовʼязки міського голови Запоріжжя
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО"
  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України
  • Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
  • Андрій Веселовський, Надзвичайний і Повноважний Посол

Нагадаємо, також Володимир Зеленський окреслив головні теми переговорів зі США. Окремо глава держави висловлювався про те, як можуть партнери допомогти України пережити зиму на тлі посилених атак з боку Росії. 

