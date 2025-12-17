Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE arrow
Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025
Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2025
Text

21:00 Вибори, податки та збільшення пенсій — ефір з Гетманцевим

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

За результатами Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Україна отримає зброю від 15 держав. Тим часом Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, здатні завдати удару по країнах НАТО. Сполучені Штати пропонують Україні мирний план з гарантіями безпеки, подібними до статті 5 НАТО, але з обмеженим терміном дії. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 грудня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Віталій П'ясецький — головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіних досліджень;
  • Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;
  • Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";
  • Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-Нато;
  • Гончарук Валерій — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Іван Шевцов — полковник, начальник прес-служби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін);
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф повідомив — на перемовинах у Берліні було рішення щодо гарантій безпеки для України.

Раніше ми також повідомляли, що Москва готова до укладання мирної угоди з Україною, однак Кремль не погодиться на територіальні поступки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:05 Доходи українців у Польщі можуть зрости — яких галузей торкнеться

08:59 Сало чи масло — дієтологиня назвала кращий продукт для здоров'я

08:45 Борги за світло, воду та газ — як правильно реструктуризувати

08:30 Вплив ветеранів на політику України буде неминучим — заява ГУР

08:20 Спадок подружжя — як ділиться майно, придбане під час шлюбу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:03 У Чорнобилі помітили гніздо гігантського хижого птаха — фото

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

07:43 Гарантії безпеки від США і ЄС передбачають посилення ЗСУ — NYT

07:30 Довбика хоче англійський клуб, де грає його земляк з Черкас

07:30 Без ТЦК і ВЛК — хлопців занесуть в базу автоматично з 18 років

09:05 Доходи українців у Польщі можуть зрости — яких галузей торкнеться

08:59 Сало чи масло — дієтологиня назвала кращий продукт для здоров'я

08:45 Борги за світло, воду та газ — як правильно реструктуризувати

08:30 Вплив ветеранів на політику України буде неминучим — заява ГУР

08:20 Спадок подружжя — як ділиться майно, придбане під час шлюбу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:03 У Чорнобилі помітили гніздо гігантського хижого птаха — фото

07:43 Гарантії безпеки від США і ЄС передбачають посилення ЗСУ — NYT

07:30 Довбика хоче англійський клуб, де грає його земляк з Черкас

07:30 Без ТЦК і ВЛК — хлопців занесуть в базу автоматично з 18 років

07:28 Трамп заборонив в'їзд до США для громадян ще п'яти країн

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Відео по темі

Всі відео
ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

16 грудня 2025 р. 18:10
Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

16 грудня 2025 р. 14:42
Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

16 грудня 2025 р. 13:17
Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

16 грудня 2025 р. 12:10
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025 р. 08:00
Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

15 грудня 2025 р. 17:58
Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

Стартував другий раунд перемовин України та США — ефір День.LIVE

15 грудня 2025 р. 13:39
Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

Україна та США провели переговори в Берліні — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації