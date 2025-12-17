Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

За результатами Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Україна отримає зброю від 15 держав. Тим часом Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, здатні завдати удару по країнах НАТО. Сполучені Штати пропонують Україні мирний план з гарантіями безпеки, подібними до статті 5 НАТО, але з обмеженим терміном дії.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 грудня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Віталій П'ясецький — головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";
- Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіних досліджень;
- Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;
- Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";
- Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-Нато;
- Гончарук Валерій — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
- Іван Шевцов — полковник, начальник прес-служби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін);
- Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Дік Схоф повідомив — на перемовинах у Берліні було рішення щодо гарантій безпеки для України.
Раніше ми також повідомляли, що Москва готова до укладання мирної угоди з Україною, однак Кремль не погодиться на територіальні поступки.