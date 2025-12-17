Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Депутати Київради підбивають головні підсумки року для столиці. Які події та рішення вплинули на життя киян, як місто справлялося з обстрілами, перебоями світла та корупційними скандалами — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 17 грудня, о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

депутат Київської міської ради від фракції "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;

член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;

народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Над чим працювала Київрада і з чим впоралася, а що провалила;

Чисте місто. Фігуранти корупційних схем на волі;

Бюджет. Допомога військовим, ВПО, відновлення;

Світло і тінь. Чи загрожує Києву Одеський сценарій.

Нещодавно очільник КМВА Тимур Ткаченко завив, що у КМДА продовжують ігнорувати зупинку руху на Хрещатику під час хвилини мовчання.

Раніше у КМВА попередили про схеми навколо укриттів у Києві.