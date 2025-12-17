Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час arrow
Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

17 грудня 2025 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

14:42 Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Text

13:17 Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Text

12:10 Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Text

08:00 Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2025
Text

17:58 Результати переговорів між США та Україною — ефір Вечір.LIVE

Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Депутати Київради підбивають головні підсумки року для столиці. Які події та рішення вплинули на життя киян, як місто справлялося з обстрілами, перебоями світла та корупційними скандалами — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 17 грудня, о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • депутат Київської міської ради від фракції "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;
  • член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;
  • народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Над чим працювала Київрада і з чим впоралася, а що провалила;
  • Чисте місто. Фігуранти корупційних схем на волі;
  • Бюджет. Допомога військовим, ВПО, відновлення;
  • Світло і тінь. Чи загрожує Києву Одеський сценарій.

Нещодавно очільник КМВА Тимур Ткаченко завив, що у КМДА продовжують ігнорувати зупинку руху на Хрещатику під час хвилини мовчання.

Раніше у КМВА попередили про схеми навколо укриттів у Києві.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

18:52 Ситуація зі світлом на Одещині — як довго триватимуть відключення

18:43 У Запоріжжі кількість постраждалих зростає — поранено 5 дітей

18:35 Росія готує рік війни — звернення Зеленського

18:28 Світло, газ і тепло можуть подорожчати — у Раді назвали причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24 Після скандалу в "Енергоатомі" — у Міндіча забрали спецдозвіл

18:16 В Усика повідомили про повернення Лапіна

18:15 Підтримка УБД — в якому транспорті надаватимуть пільги у січні

18:12 Зеленський відвідає засідання Ради Євросоюзу — відома дата

18:10 Ціни на газ у січні — скільки платитимуть одесити

18:52 Ситуація зі світлом на Одещині — як довго триватимуть відключення

18:43 У Запоріжжі кількість постраждалих зростає — поранено 5 дітей

18:35 Росія готує рік війни — звернення Зеленського

18:28 Світло, газ і тепло можуть подорожчати — у Раді назвали причини

18:24 Після скандалу в "Енергоатомі" — у Міндіча забрали спецдозвіл

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:16 В Усика повідомили про повернення Лапіна

18:15 Підтримка УБД — в якому транспорті надаватимуть пільги у січні

18:12 Зеленський відвідає засідання Ради Євросоюзу — відома дата

18:10 Ціни на газ у січні — скільки платитимуть одесити

18:08 Зеленський поговорив із президентом Чехії — деталі розмови

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

19:00 Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Text

17:56 ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

16 грудня
Text

18:10 ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

17 грудня 2025 р. 17:56
РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

РФ наростила угрупування в Україні до 710 тисяч — ефір День.LIVE

17 грудня 2025 р. 13:40
Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

Україна отримає зброю за Рамштайном — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2025 р. 08:00
ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

ЄС схвалив механізм компенсації збитків Україні — ефір Вечір.LIVE

16 грудня 2025 р. 18:10
Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

Зеленський і Схоф дають пресконференцію в Нідерландах — ефір

16 грудня 2025 р. 14:42
Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив нові деталі переговорів — ефір День.LIVE

16 грудня 2025 р. 13:17
Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

Зеленський зробив сильну заяву в Нідерландах — пряма трансляція

16 грудня 2025 р. 12:10
Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

Зміни мирного плану після переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

16 грудня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації