ЄС проти альтернативного фінансування України — ефір Вечір.LIVE

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС не повинен розглядати альтернативні варіанти фінансування України. Вона підкреслила, що обговорення "Плану Б" лише створює сумніви та затримує рішення про репараційний кредит із заморожених російських активів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 17 грудня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

журналіст Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради від фракції "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Алла Шлапак;

член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник Дмитро Калько;

народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

голова правління Української фінансової житлової компанії Євген Мецгер.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати близько 210 млрд євро заморожених активів РФ

Раніше президент говорив, що розглядаються два шляхи розвитку подій щодо заморожених активів РФ.